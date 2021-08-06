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馬、維州政府員工 9月起須提供接種証明

記者張筠／馬州報導
維州和馬州頒布新規，所有州府官員在9/1起須提供疫苗接種証明，否則必須遮住面部，並接受例行檢測。（記者張筠 / 攝影）
維州和馬州頒布新規，所有州府官員在9/1起須提供疫苗接種証明，否則必須遮住面部，並接受例行檢測。（記者張筠 / 攝影）

馬州州長霍根(Larry Hogan)和維州州長諾譚(Ralph Northam)5日相繼宣布，兩州所有政府官員與員工，從9月1日起務必提供疫苗接種證明，否則必須每周接受新冠檢測，並遮住面部才能進入政府大樓；目前大華府地區僅華府有室內口罩令，維、馬州暫未對商家和民眾發布更多防疫限制，僅以建議方式提醒防疫，並呼籲打疫苗。

新冠Delta變種病毒威脅加劇，大華府陸續收緊防疫規定，馬州規定48個州級單位的員工，從9月1日開始必須出示疫苗接種證明，包括州衛生廳、少年懲戒廳、公共安全和懲教服務廳、退伍軍人事務廳等，若無法提供證明，員工必須遮住面部並定期做檢測，州府也強烈呼籲227家療養院(nursing home)要求員工接種，以保護弱勢群體。

維州也採類似做法，要求9月1日起，逾12萬名州府員工要麼出示接種證明，不然就得每周接受檢測。

霍根表示，馬州現有近80%的成年人接種至少一劑新冠疫苗，領先全國多數地區，但未接種人群有大量確診，他也向未打疫苗者喊話，「不論你們從何處聽聞有關疫苗的陰謀論或誤導信息，現在最簡單的事實和數據擺在眼前：馬州近期新增的所有病例幾乎都是未打疫苗者」，這已威脅到其他人的正常生活，也導致學生無法正常返校，更增加醫護人員壓力。

霍根說，目前尚不執行其他關於商家經營和民眾的強制規定，但建議謹慎防疫，也給商家自由收緊防疫規定的權力；他表示，Delta變種比原新冠病毒的傳染性高二到四倍，可能導致重症，防疫工作需要社區所有人配合。

馬州衛生官員也表示，很多人可能已厭煩戴口罩的生活，但這場「馬拉松式的防疫」讓眾多醫護人員精疲力盡，因此鼓勵積極接種疫苗，不再增加本可避免的悲劇，也避免消耗更多醫療資源。

華人聚居的蒙郡(Montgomery)5日表決恢復室內公共場所口罩令，7日凌晨12時1分生效。

喬治王子郡(Prince George's)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)5日也宣布，從今(6日)下午5時起，進入郡政府大樓必須戴口罩，並說「接種疫苗是最好的防護方法，防疫勿鬆懈」。

目前喬治王子郡、北維州費郡、亞歷山卓市等地均已達到聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「重度傳播」(substantial spread)門檻。

近日新冠Delta變種病毒威脅加劇，大華府多地陸續收緊防疫措施。（記者張筠 / ...
近日新冠Delta變種病毒威脅加劇，大華府多地陸續收緊防疫措施。（記者張筠 / 攝影）

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