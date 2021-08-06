餐館不執行口罩令 華府開罰1000元 重則吊銷酒牌

華府商家若不按市府規定實行口罩令，恐被罰款1000元。（記者張筠 / 攝影）

華府 因Delta變種病毒恢復室內口罩 令，要求所有人無論是否接種，在室內都要戴口罩，並對商家加強執法，若餐館、酒吧等不施行口罩令，將被罰款1000元；大華府多家劇院也要求消費者提供疫苗 接種証明，確保文娛活動的安全性。

根據新規，沒按市府要求執行口罩令的商家，第一次違規將收到華府酒精飲料管理局(Alcoholic Beverage Regulation Administration)的警告，第二次則罰款1000元，再犯者將被吊銷售賣酒精飲料的執照。

華府現已恢復室內口罩令，餐館、酒吧等商家若不遵守，將被罰款。（記者張筠 / 攝影）

此次懲罰力度沒有去年嚴苛，去年市府在商家違規首次就罰款1000元，第二次罰2000元；市府衛生官員表示，該規定並非要限制商家生意，重點是要求業主切實做好防護，嚴格管理室內飲酒和用餐環境，確保員工和消費者的安全。

大華府多家劇院5日也聯合表示，至少在今年12月以前，參加室內活動的所有員工、藝術家、觀眾、志願者都必須出示已打完疫苗(fully vaccinated)的證明，部分機構還要求室內觀眾也戴口罩；若因特殊健康狀況或宗教信仰不能打疫苗，則須提供陰性檢測報告，以確保文娛活動在安全環境下進行，將病毒威脅降至最低。

要求出示接種證明的機構包括Arena Stage、Atlas Performing Arts Center、Constellation Theatre Company、GALA Hispanic Theatre、The Keegan Theatre、Mosaic Theater Company of DC、Round House Theatre、Shakespeare Theatre Company、Signature Theatre、Studio Theatre、Synetic Theater、Theater J、Woolly Mammoth Theatre Company。

正在籌備今秋50周年紀念活動的甘迺迪中心(Kennedy Center)目前沒有任何針對疫苗的規定，但該中心發言人表示，始終把員工、志願者、消費者的安全、舒適，視為工作重點。