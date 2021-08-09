『年金的是是非非』及『避免常見的IRA錯誤』網絡理財講座

張文進博士將討論『年金的是是非非』及『避免常見的IRA錯誤』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於8月舉辦3場網絡理財講座，從美東時間上午10時30分至12時止，請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

8月14日講座的主題是『年金的是是非非』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資 工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。 因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金 年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節， 希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

8月21日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

8月28日張博士將討論『避免常見的 IRA 錯誤』。大多數人通過投資 IRA 或雇主贊助的退休計劃來為退休儲蓄 。 這些投資可以是銀行產品、股票、共同基金、債券或年金產品。 這些投資也可以不時在託管人之間轉換。

大多數人都知道如何為退休儲蓄。 但是，他們可能不知道IRA或雇主退休計劃相關的規則。 以下是常見問題。

1.退休金提取和節稅。大多數人對RMD提款百分比以及他們需要提款的金額感到困惑。 如果提款不夠，是否有罰款及罰款是多少？如何節省RMD提款的稅？什麼是合格的慈善捐款？如何利用合格的慈善捐款來節稅？IRA與雇主退休計劃的提款規則相同嗎？

2.IRA或雇主退休計劃之間的轉移。從雇主退休計劃轉移到IRA時，需要納稅嗎？如何從雇主退休計劃轉存至 IRA？他們一年可以做多少次轉存？關於60天展期的新規定是什麼？我可以將我目前的雇主退休計劃資產轉移到 IRA 嗎？

3.受益人設定。誰應該是主要受益人？是否需要第二順位受益人？誰是合適的第二順位受益人？ 信託可以成為受益者嗎？ 以孫子為受益人的利弊？ SECURE法案對退休資產和受益人的影響如何？

4.羅斯轉換。RMD的金額可以用於Roth轉換嗎？轉換規則是什麼？羅斯轉換的最後期限？什麼時候是將IRA資產轉換為Roth IRA的好時機？

5.退休收入與遺產規劃兩者兼具。退休帳戶旨在用於退休收入， 有些人也希望用於資產轉移。 一個常見的問題是“是否有一種投資工具可以同時滿足收入需求和遺產規劃用途”？

張博士將詳細討論上述問題。此外，他將分享為什麼終生收入年金是 IRA 賬戶的良好投資工具，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人至少可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合退休規劃及遺產規劃。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。投資型年金是專為退休目的設計的長期投資選項。增值的部分需繳納所得稅，如果在59½歲之前提取，則可能要繳納10％的聯邦稅。 提早提款可能會收取提款費用。 部分提款還可能減少合同項下可提供的利益以及全額退保後可得到的數額。 投資於投資型年金的證券涉及投資風險，包括可能的本金損失。 贖回時，您的合同的價值可能大於或小於投資總額。 過去的表現並不能保證將來的結果。羅斯退休金轉換通常需繳納全部稅款。轉換之前，請考慮您的稅階將如何影響結轉的整體利益。轉換後的收入可能會使您進入更高的稅級。通常建議用傳統IRA以外的資金支付轉換稅。