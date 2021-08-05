五角大廈遭刺死警員龔薩雷斯 曾赴伊拉克服役

五角大廈附近發生槍擊暴力事件，被刺死的警察是龔薩雷斯。(五角大廈保護局提供)

國防部4日公布3日在五角大廈 附近不幸被刺身亡的警察 身分，是來自紐約布魯克林(也譯作布碌崙)，曾在陸軍服役的龔薩雷斯(George Gonzalez)。

五角大廈外的巴士站台3日發生暴力事件，龔薩雷斯遭刺死，警方當場擊斃來自喬治亞州的27歲的兇嫌藍茲(Autin William Lanz)；五角大廈保護局(Pentagon Force Protection Agency)4日表示，龔薩雷斯是土生土長紐約人，是洋基隊忠實粉絲，畢業於紐約市 Canarsie高中，曾到伊拉克服役並獲陸軍獎章(Army Commendation Medal)，2018年7月22日加入國防部警力部門。

五角大廈保護局指，龔薩雷斯牢記使命「保護那些捍衛我們國家的人」，曾兩次晉升，並在2020年升至資深警官；他為人好相處，深受同僚喜愛和尊敬。

案發當天，作為美軍總部所在地的五角大樓曾短暫封鎖，負責國防部維安的庫瑟(Woodrow Kusse)說，事件源起3日上午10時30分左右，嫌犯男子襲擊警員，之後引發混亂，傳出一連串槍響，導致「數人傷亡」。

美聯社引述不便具名的官員報導，龔薩雷斯當時是被藍茲伏擊，藍茲跑向他並刺向其頸部，警方隨後開槍將藍茲擊斃；調查人員試圖找出藍茲的動機，也在深入調查其背景，包括是否存在心理健康問題或是其他原因導致他攻擊五角大廈的警察。

海軍陸戰隊(Marine Corps)發表聲明指，藍茲曾在2012年10月加入海軍陸戰隊，但不到一個月就遭到「行政分離」(administratively separated)，最終也未獲得海軍陸戰隊頭銜。

今年4月，藍茲在喬治亞州科博郡(Cobb)被捕，面臨非法入侵他人房屋及入室盜竊等控罪，同日又有另一項刑事案件對其發起六項指控，包括嚴重毆打(aggravated battery)警察、製造恐怖主義威脅、在刑事監禁所製造暴亂等；之後法官在5月將其保釋金降到三萬元，並將其有條件釋放，要求他接受心理健康評估，且不得使用非法藥物。

科博郡警長辦公室證實藍茲背負著控罪，但表示有任何問題應向聯邦調查局(FBI)詢問；3日的這宗案件發生在華府地區交通繁忙的路段，也再挑起經歷過今年1月6日國會遇襲後的緊張情緒，目前FBI仍在調查此事，並指本案對公眾並無持續威脅。