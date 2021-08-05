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馬州中部4日凌晨2.1級地震 逾500人有感

記者羅曉媛／馬州報導

美國地質調查局(U.S. Geological Survey)表示，4日凌晨2時11分左右，馬州中部地區發生2.1級地震，美國地質調查局(U.S. Geological Survey)表示，4日凌晨2時11分左右，馬州中部地區發生2.1級地震，震央位於馬州哈維郡的克拉克斯維爾(Clarksville)，震源深度1.8哩。

儘管震級不算大，但地震發生的數小時內，該調查局的「你感受到了嗎？」(Did you feel it)網站就收到超過500份回應，稱感受到地震的民眾，包括來自馬州哈維郡、蒙郡、喬治王子郡、卡洛爾郡(Carroll)以及華府，絕大多數上報者都說震感微弱或晃動輕微。

蒙郡Olney的一居民表示，自己當時在地下室，感覺有人在樓上拖動巨型家具；哥倫比亞市、安納波利斯市的居民則表示感受到類似打雷的震動，像有重型機械裝置行駛在馬路上。

卡倫‧布洛斯(Karen Burrows)在震央附近的Highland居住，她回憶，當時聽到一陣隆隆作響，感覺房子晃動了3、4秒。

即便在震央西北邊逾30哩之外的弗雷德瑞克郡(Frederick)也感受到震感；地質調查局的地球物理學家桑德斯(Robert Sanders)表示，這是一次淺源地震(shallow earthquake)，在美東地區比較常見，預計不會有更大餘震。

許多人以為西海岸才有地震，但其實東海岸也偶發地震，其中就包括馬州；洛磯山脈(Rockies)以東的地震通常更小，但能感受到震感的地區比西部更廣泛。

馬州地質調查局表示，儘管該州看起來是地震安靜區，但從1993年末以來，該局至少記錄了47場有明顯震感的震動；4日凌晨的地震並未收到有人因此傷亡的報告，地質調查局表示，大華府地區的地震鮮少造成重大損失或傷亡。

馬州經歷過最大的一場地震是在2011年，但震央在隔壁維州，當時震級達到5.8，還損壞了喬治王子郡Temple Hills的兩座公寓樓。

發生在馬州的最大地震是1978年華盛頓郡附近的3.1級地震，哈維郡在1993年有過2.5級地震。

地震 馬州 美國

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