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大華府捷運員工僅4成接種 捷運局：未達7成將強制檢測

記者羅曉媛／華盛頓報導
為保護員工及乘客安全，大華府捷運局表示，若員工接種率不到七成，可能採取定期強制檢測。(記者羅曉媛/攝影)
為保護員工及乘客安全，大華府捷運局表示，若員工接種率不到七成，可能採取定期強制檢測。(記者羅曉媛/攝影)

華府捷運系統目前僅四成員工接種新冠疫苗，捷運局高層本周向雇員發出提醒，若接種率達不到七成，捷運系統今後可能不得不對員工採取強制性的定期新冠檢測。

華府捷運局並未要求所有員工接種新冠疫苗，但要求員工一旦接種，就要提供接種證明；捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)2日向員工發布備忘錄指，現有員工數據顯示，只有約四成員工接種新冠疫苗，鑑於該數據較低也可能是因上報不足(underreporting)導致，他計畫派遣技術員帶著平板電腦到各個地鐵站、車庫和捷運局辦公室，幫助更多人上傳他們的接種證明。

威德菲爾德表示，Delta變種病毒給疫情復甦帶來極大不確定性，因此捷運局需要採取行動，保護捷運系統1萬2000名員工和乘客的安全。

他說，目前打疫苗是保護員工和乘客的最佳方式，若打疫苗人數不到七成，捷運局就要考慮後續措施，包括對未打疫苗以及未提供接種證明的員工，採取嚴格、定期的強制新冠檢測等，這類措施經由捷運局醫療及安全團隊專家推薦。

與大華府三地水平相比，四成的接種率並不高；華府截至本周有64%成年人口接種至少一劑，55%打完疫苗，馬州和維州則分別有65%和62%的人口至少接種一劑。

最終決定將在捷運局掌握更多員工接種數據後發布；自去年疫情爆發以來，華府捷運局有1500多人確診，六名員工染疫身亡。

捷運 疫苗 華府

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