大華府疫情再現 醫護焦慮感回歸

變種病毒傳播加速，接種疫苗仍是預防住院或死亡的最有效方式。(記者羅曉媛/攝影)

一個月以前，大華府 各醫院的新冠住院部空蕩蕩，醫生護士也得以喘口氣，許多人以為疫情 最糟的時刻已過去，但近期Delta變種病毒加速傳播，醫護人員的焦慮感又悄然回歸。

儘管大華府的很多醫護人員都對傳染力翻倍的Delta病毒感到擔心，但相信本地接種率相對較高，應能阻擋新一輪住院或死亡高峰，對於他們而言，目前最直觀的感受還是疲憊。

Adventist HealthCare華盛頓堡醫療中心總裁恩美‧西姆(Eunmee Shim)說，醫院面臨的持續挑戰就是如何幫助員工迎接一輪又一輪的疫情，「大家都精疲力盡，很疲憊、很累」，她說，醫護人員從來都沒有足夠時間恢復體力。

西姆所在的醫院位於喬治王子郡，曾是馬州疫情重災區，該院在6月有好幾個周的新冠病人掛零，截至本周則有五名新冠病人，醫院新冠病患的確診率約5%，雖然低於疫情高峰時期的20%，但也遠高於今年夏初。

她說，近幾周來，Adventist HealthCare的急診非常忙碌，而且是年輕病患多於年長病患，其中還有未達到接種疫苗 年齡的孩童也出現新冠症狀。

維吉尼亞大學(UVA)校醫院的重症看護部門主任貝爾(Taison Bell)也說，近期能明顯感覺到醫護人員在照顧未接種病患時的疲憊感，有些病患變成重症後，要求貝爾及其同事替他們打疫苗，「但我們只能告訴這些患者，現在為時已晚。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，接種新冠疫苗能有效防止確診後的住院和死亡，打完疫苗還感染並住院的比率只有0%至0.66%，死亡率則在0%至0.01%。

截至3日，全美有49%人口完成接種，大華府三地的接種率則高於全國水平，以馬州華人聚居的蒙郡為例，71%人口已接種，北維州的費郡為58%，亞歷山卓市52%，阿靈頓郡56%。