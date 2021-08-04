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大華府打疫苗送現金、大麻 有人支持有人質疑

記者張筠／華盛頓報導
華府曾陸續推出打疫苗送啤酒、大麻、球隊周邊商品等獎勵，還有商家主動實施打疫苗送餐券、禮卡等優惠，提高社區接種率。（記者張筠 / 攝影）
華府曾陸續推出打疫苗送啤酒、大麻、球隊周邊商品等獎勵，還有商家主動實施打疫苗送餐券、禮卡等優惠，提高社區接種率。（記者張筠 / 攝影）

華府及全美多州為動員民眾接種疫苗，紛紛推出樂透、禮卡，甚至發現金等措施作為獎勵，儘管多地接種率確有提升，但也有不少人質疑此作法效果，還有人稱此類獎勵會致反作用，讓本來懷疑疫苗副作用的民眾，進一步認定政府是為掩蓋疫苗副作用才祭出獎金，也因此更排斥接種。

為加速完成拜登政府的「70%人接種目標」，馬州在5月就推出「疫苗樂透」，該活動讓馬州超前全美多州，在國殤日就完成給70%成年人打疫苗的目標，且推出「疫苗樂透」前一個月，馬州約有270萬人接種至少一劑，推出後一個月，該數據增至370萬人；近期霍根(Larry Hogan)政府又推出針對12至17歲民眾的「獎學金疫苗樂透」，旨在提升年輕人的接種率。

華府也曾陸續推出打疫苗送啤酒、大麻、球隊周邊等獎勵，還有商家為配合市府防疫措施，主動推出打疫苗送餐券、禮卡等優惠；7月中，華府衛生官員表示共發出2000逾張51元的禮卡，獎勵接種民眾，另外還發了300多張禮卡獎勵陪同他人打疫苗的民眾。

官員表示，疫苗獎勵值得一試，尤其能讓猶豫不決的人下決心，不過仍有人質疑諸如此類的獎勵是否真能達到動員接種目的，若同時對於效果能持續多久產生疑慮，此外，他們也質疑若沒有獎勵措施，政府是否就無法說服民眾打疫苗。

馬州「疫苗樂透」得主杜皮爾(Gerard Dupree)質疑政府用現金等鼓勵民眾打疫苗，他表示，有些獎勵會讓民眾對疫苗更懷疑，「若疫苗真的非常有益，為何需要用現金、禮卡甚至免費車輛來吸引我們？獎勵可能會被理解為要掩蓋疫苗的壞處。」

當華府推出「打疫苗送大麻」時，他也非常困惑，「政府用大麻來獎勵疫苗，給人觀感很怪，也可能誤導民眾對疫苗的認識。」

維州目前有近72%成年人接種至少一劑疫苗，但諾譚(Ralph Northam)政府始終沒有推出類似馬州、華府的獎勵措施，州府官員也懷疑「以現金促進群體免疫」的有效性。

馬州政府為動員打疫苗，5月推出「疫苗樂透」，所有接種者均有機會獲數萬元現金。（州...
馬州政府為動員打疫苗，5月推出「疫苗樂透」，所有接種者均有機會獲數萬元現金。（州長辦公室提供）

疫苗 馬州 華府

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