CDC新口罩指南 大華府地區須知

問：聯邦疾病防治中心(CDC )的最新口罩 指南是什麼？

答：打完疫苗者若生活在疫情激增的高傳播地區，建議在室內戴上口罩，同時建議師生教職員或學校訪客，無論是否接種，在室內都戴口罩。儘管絕大多數新增感染來自未接種者，但也出現突破性感染，即打完疫苗仍感染的病例，通常導致輕症。

問：CDC定義的突破性感染是什麼？

答：打完疫苗仍感染新冠病毒即突破性感染，這些病例的絕大多數不會因感染出現重症、住院或死亡，但也可能沒有任何症狀，維州和華府 的新冠專頁已在公布突破性感染數據。

問：CDC如何定義不同程度的社區感染？

答：社區感染程度分四級：藍色的低傳染，即過去七天每十萬人有0至9.99人確診；黃色的中度傳染，即過去七天每十萬人有10至49.99人確診；橙色的重度傳染，即過去七天每十萬人有50至99.99人確診；紅色的高度傳染，即過去七天每十萬人有100人以上確診。追蹤各社區傳染情況可見CDC官網：bit.ly/2TRVUjy。

問：CDC是否建議大華府地區的已完成接種者在室內也戴口罩？

答：CDC建議在重度和高度傳染區的民眾，無論是否打疫苗，室內均要戴口罩；至於當地是否有口罩令，則取決於各地方政府；華府從7月31日上午5時重啟室內口罩令，無論是否接種，都要戴口罩，維、馬州則是建議民眾考慮在室內戴口罩。

問：有些地區要求州政府員工要麼接種要麼每周檢測，大華府是否有類似做法？

答：維州州長辦公室指目前暫無要求政府員工都打疫苗的計畫，該州人口大郡的費郡將在未來兩周，決定是否要求1萬2000名政府員工打疫苗；華府及馬州政府對此尚未回應。

問：大華府地區公校系統的口罩規定如何？

答：CDC建議學生、教職員、學校訪客，無論是否接種，在學校場地均戴口罩，大華府部分公校系統在CDC更新指南之前就已規定秋季學期要戴口罩；目前華府公校、維州費郡、阿靈頓郡、勞登郡、威廉王子郡公校，以及馬州的蒙郡、哈維郡、喬治王子郡、弗雷德瑞克郡、查爾斯郡公校等均要求師生教職、訪客或任何在教學大樓的人戴口罩；維州亞歷山卓市公校則要求幼稚園到六年級的學生必須戴口罩。