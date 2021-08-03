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大華府Delta疫情燒 多地「重度社區傳播」 恢復口罩令

記者羅曉媛／華盛頓報導
Delta變種病毒導致大華府疫情反升，多個地方政府恢復室內口罩令，並建議人多的戶外也戴口罩。（路透）
Delta變種病毒導致大華府疫情反升，多個地方政府恢復室內口罩令，並建議人多的戶外也戴口罩。（路透）

新冠變種Delta病毒在全美傳播加劇，原先疫情趨緩的大華府地區，近期確診數再度微升，按照聯邦疾病防治中心(CDC)對社區傳播程度的定義，華府、北維州多地達重度(substantial)傳播區門檻，即過去七天平均日增確診達到每十萬人超過50例；多個地方政府也恢復室內戴口罩的命令(mandate)，因應來勢洶洶的Delta病毒。

CDC把七日平均日增確診在每十萬人逾50人定為重度社區傳染，每十萬人超過100人以上則為高度社區傳染；根據該指標，華府、維州均屬重度社區傳染，截止8月2日，華府每十萬人有60.2人確診，維州每十萬人有76.7人確診；馬州為每十萬人確診48.1人。

其中北維州郡市的增勢尤甚，例如與華府一河之隔的阿靈頓郡(Arlington)，過去七天每十萬人有72.4人確診，亞歷山卓市(Alexandria)每十萬人72.3人確診，威廉王子郡達到每十萬人77.3人確診，勞登郡也有每十萬人70.5人確診，北維州只有費郡的狀況稍好，過去七天平均日增確診52.7人，但也屬於重度社區感染。

此外，維州斯塔福德郡(Stafford)、弗雷德瑞克斯堡市(Fredericksburg)、弗雷德瑞克郡(Frederick)、法奎爾郡(Fauquier)、卡爾佩柏郡(Culpeper)也達到重度社區感染門檻，其中斯塔福德郡的七日平均日增確診為每十萬人有113.4人。

截至2日數據，馬州多個郡也達到重度社區傳染，包括喬治王子郡(Prince George's)、安奧蘭多郡(Anne Arundel)、查爾斯郡(Charles)、聖瑪麗郡(St. Mary's)。

華府已在上周六起恢復室內口罩令，且無論是否接種，並強烈建議在人多的戶外場所也戴口罩；北維州各郡也根據CDC的最新口罩令建議公眾謹慎防疫，亞歷山卓市則進一步要求在市政大樓內必須戴口罩，馬州安奧蘭多郡2日也表示從9月開始，無論是否接種，郡府大樓內必須戴口罩。

維州 口罩 華府

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