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疫期心理健康亮紅燈 「飲食紊亂」求診遽增4倍

記者羅曉媛／維州報導

維州羅斯林(Rosslyn)的非營利組織Rock Recovery近日公布最新數據指出，疫情期間越來越多人尋求心理健康方面的治療方案，而自去年疫情爆發以來，人們對飲食紊亂(eating disorder)的治療需求猛增420%。

飲食紊亂是由異常飲食習慣引起的心理障礙，對人的身體和心理健康均有不利影響，其類型包括暴飲暴食(binge eating disorder)，神經性食慾缺乏(anorexia nervosa)，即因為怕長胖不敢吃東西或過度運動，神經性貪食症(bulimia nervosa)，即吃很多東西再吐出來等。

隔離是許多人面臨心理健康困擾的主要原因，Rock Recovery的執行主任克莉絲蒂‧貝特威(Christie Dondero Bettwy)表示，儘管人們現在的生活已比疫情之初有所改善，但線上活動仍是該組織為有需要的人群提供服務、協助和同輩支持的主要渠道。

「食物是我們生活中少有的能自己控制的事。」她說，但即便一年半過去，人們對治療飲食紊亂的需求仍在增長，「我們的服務也很難跟上需求腳步。」

貝特威指，通過線上活動，Rock Recovery得以更高效的聯繫到更多人，「人們很渴望社區的感覺，因此對連結(connect)他人感到很激動。」未來線上活動也將繼續作為該組織提供心理健康服務的重要方式，並花更多精力鼓勵社區抱有更多同情心。

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