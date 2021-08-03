華府將推生態保護車牌 展創意還能幫助野生動物

華府計畫增加野生動物保護的車牌，目前僅有一款與環保相關的車牌設計，即支持Anacostia River水域的保護和清潔工作。（取自華府DMV官網）

華府 市議會近日初步決定在明年推出「保護地方野生動物」(protect local wildlife)的華府特色車牌，提升社會對生態環境的關注，並替野生動物保護組織籌款，同時希望民眾可通過車牌表達對野生動物的關愛及興趣。

「許多人喜歡透過車展現個人興趣愛好。」華府市議員瑪麗．切爾(Mary Cheh)表示，新的特色車牌將提升民眾對生態環境的關注，也能為野生動物保護組織籌款，推動生態保護事業。

華府的野生動物保護組織City Wildlife每年獲得20萬元的市府資助，專門用於救助和照顧野生動物，去年該組織接收了1715隻生病動物，包括156隻水禽、48隻猛禽、81隻鼠類。

City Wildlife執行主任莫斯馬(Jim Monsma)說，很多人不知道華府是野生動物種類豐富的地區，「華府有很多河流和公園，大量野生動物與我們生活在一起，需要人類小心保護」；瑪麗．切爾也稱華府的野生動物未得到足夠重視。

新車牌的計畫若在市議會通過，該車牌申請費為25元，年費25元，與華府其他特色車牌一致；目前野生動物保護車牌的設計未定，瑪麗．切爾表示，民眾可選擇喜歡的動物，比如貓頭鷹、松鼠等，這將給民眾自行設計車牌的自由，也增加創意性。

莫斯馬建議將「木畫眉」鳥作為保護野生動物車牌的一種設計，該鳥類從1967年被定為華府的官方鳥類，近幾年數量急遽下降。（DCist）

莫斯馬則建議可將「木畫眉」鳥(wood thrush)作為一種設計，該鳥類從1967年被定為華府的官方鳥類，但近幾年該鳥類的數量急遽減少；目前華府僅有一款與環境保護相關的車牌，即支持Anacostia River水域的保護和清潔工作 。

維州有九款關於野生動物保護的車牌，包括火雞、紅蠑螈等，馬州 也有「保護Chesapeake灣」的車牌，資助環保教育事業以及相關水域保護工作。