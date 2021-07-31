華府 書友會 8/7探祕佛教石窟

華府書友會攜手聖地牙哥 作家協會、北卡書友會舉辦的系列講座「美麗心世界」第12期，將邀聖地牙哥中華歷史博物館的客座策展人李屏慧，在8月7日美東時間下午1時至3時於Zoom線上主講「佛教石窟藝術探祕」，講述石窟訴説的歷史故事， 以及體現的不同時代、民族和文化特徵等。

講座免費，也歡迎樂捐贊助，書友會會員申請需將中英文名字、電郵地址(或電話號碼)傳至[email protected]，每年會費20元，支票付款抬頭WCLS，寄至11805 Winterset Terrace, Potomac, MD 20854，或用PayPal付費，傳到[email protected]，並勾選family and friends以免除手續費。

講座連結：bit.ly/3kXLjOZ，會議ID：976 9778 4618，會議Passcode：123；其他詳情可見華府書友會網站：

華府佛光緣 國畫、書法 班開課

華府佛光會的禮佛場地現已開放，佛友和信眾可參與線上線下修習活動，禮佛時間每周二至周日上午10時至下午5時開放，免預約；每周日上午10時30分至中午12時的線上共修活動在Zoom舉行，ID：82421799099，password：20212564；每周四晚7時30分至8時30分還有修習星雲大師「佛法真義」線上讀書會，Zoom ID：883 6730 1757，password：433611。

由華府資深畫家徐百華老師教授的國畫班、書法班將分別於8月10日開課，國畫周二班持續到9月14日，每周二中午12時至下午1時30分，周六班8月14日開課至10月23日，隔周六的下午3時30分至5時上課；書法周二班8月10日至9月14日，每周二上午10時至11時30分上課，周六班8月14日開課至10月23日，隔周六的下午1時30分至3時上課，名額有限，需儘早報名。

詳見官網：www.bliadc.org，或電：(240)243-6955，地址：328 Main Street Floor 2 Gaithersburg, MD 20878。