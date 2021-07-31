北維房市活絡 6月成交量創16年新高

隨著經濟復甦，北維州 房市明顯活絡，6月售出的房產數量創16年來的新高，比5月增加12%，更比去年同期多了48%，房價 也不斷攀升，其中人口集中的費郡房價增幅最大，比去年同期增長近15%，房價最高的地區為福斯教堂市。

根據北維州房產經濟協會(Northern Virginia Association of Realtors)的最新報告，近期北維州房產市場穩健發展，包括人口大郡費郡(Fairfax)、費爾法克斯市(Fairfax City)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)、福斯教堂市(Falls Church)、維也納市(Vienna)、亨頓(Herndon)和克里夫頓(Clifton)。

數據顯示，這些地區雖然房產銷售速度快，平均13天內售出，但新房源持續增加，且成交數量創2005年後的新高，共有2991筆房產交易，比去年同期增長48%。

北維州房產6月的平均售價為74萬2000元，比去年同期上漲14.6%，新房源數量比去年同期增加37.4%，也比上個月多了4.6%；平均房價最高的地區為福斯教堂市，達94萬7385元，房價增幅最明顯的為費郡，比去年同期增長了14.9%。