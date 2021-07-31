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共享租車服務遭控不安全 Getaround付百萬與華府和解

記者張筠／華盛頓報導
共享汽車公司Getaround近日被控謊報服務安全性，最終支付95萬元與華府檢方和解。（記者張筠╱攝影）
共享汽車公司Getaround近日被控謊報服務安全性，最終支付95萬元與華府檢方和解。（記者張筠╱攝影）

華府檢察長拉辛(Karl Racine)近日指控共享汽車公司Getaround Inc.謊報服務的安全性，且未持華府證照營業，沒有繳納銷售稅，該公司最終決定支付近百萬元與檢方和解，但批檢方的指控基於政治立場，且不認同對於該公司運營和盈利方式的指控。

拉辛表示，提供共享服務的零工企業(gig company)必須遵守與普通實體公司一樣的規定，給消費者提供清晰、準確的服務信息，尤其安全方面不能有任何偏差，此外公司也須跟個人一樣按時繳稅。

拉辛辦公室2020年2月曾向消費者發出警告，表示Getaround的車輛存在被盜風險，因車鑰匙都留在車內，且所有使用該App的人都能追蹤車輛位置；該公司去年有約12輛車在華府被盜，與Getaround的App信息安全問題有關。

Getaround目前服務覆蓋全世界逾900個城市，其共享租車網路，可讓車主於車輛閒置時出租給有駕車需要的民眾，該公司通過app和其他設備加強服務安全性，包括加密儲物箱、需密碼才能使用的車鑰匙等，此外民眾要在app授權後才能發動車輛。

但拉辛辦公室2020年發現，Getaround app的部分功能無法正常運作，且容易被駭，因此指控該公司在服務安全性上沒有對消費者誠實，導致多起盜竊案，多名消費者財務受損。

Getaround最終決定支付95萬元與華府檢方和解，該公司一名發言人表示，Getaround在查出安全隱患後立即修正App和服務系統，並稱會賠償被盜或財產受損的車主及用戶，但不同意華府檢方在運營、盈利方式上的指控，也提供相關文件來自證，「華府檢察長基於政治立場提出指控，但Getaround仍將專注提供安全、便利、可負擔的汽車服務，讓當地民眾的生活和工作更便捷。」

根據拉辛辦公室，Getaround須在45天內滿足和解要求，且要在30天內向華府支付至少23萬7500元的第一筆款項。

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