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華府警力流失 市長增聘受阻

記者張筠／華盛頓報導
葛來德表示民眾更期待市府提高執法效率，加深警民關係，推出預防防罪及社區保護的項目。（記者張筠╱攝影）
葛來德表示民眾更期待市府提高執法效率，加深警民關係，推出預防防罪及社區保護的項目。（記者張筠╱攝影）

華府槍枝問題和暴力犯罪持續引發關注，華府都會警察局(Metropolitan Police Department)過去一年減少了約200名警員，市長包瑟(Muriel Bowser)要求市議會在2022財年補充170名警力，但卻遭到部分官員反對，並表示目前無充分數據證明增加警力可解決暴力犯罪，且稱市府應更重視住房、食物、教育等問題。

致死六歲女童科提尼(Nyiah Courtney)的槍擊案在華府社區埋下陰影尚未退去，雖然其中一名兇嫌已落網，大量民眾仍對公共安全心存疑慮，華府市議員納多(Brianne Nadeau)表示，市議會計畫投資2億1400萬元加強管理槍支，打擊暴力犯罪。

負責公共安全的華府副市長葛來德(Chris Geldart)表示，近日槍擊案和暴力犯罪增加的主要原因就是「街上的非法槍支太多，雖有許多人受到監控，但卻未受到法律制裁」，此外，華府警方人力減少也是重要因素，「過去一年基於各種原因，華府流失約200名警員」，人力減少亟待解決，但目前的預算不允許市府補充警力。

包瑟要求市議會增加2022財年預算，以增聘170名警員，但並非所有人支持此提案，葛來德也稱，就算市議會同意此事，最多也只會增加40名警員；此外維權團體也質疑市府的預算分配，要求市府提供更多數據以論證增加警員的必要性。

社區維權領袖施勒鮑伯(Bob Schlehuber)表示，華府仍有大量民眾無家可歸、無飯可吃、無法獲得良好教育，這些問題與暴力犯罪同等重要，也急需解決，「目前也沒有足夠數據證明增加警力就可更好的打擊暴力犯罪。」

納多說，華府警察有效打擊搶劫問題，但不得不承認，在有警方巡邏的社區，仍存在其他多種形式的犯罪行為，「公眾不希望市府和市議會在預算上玩文字遊戲，但我們確實需要更好的合作，商討出更有效的方案，從而解決民眾關切的問題。」

葛來德說，民眾希望的不僅是警員增加，更需要市府提高執法效率，加深警民關係，推出更多預防防罪及社區保護的項目。

過去一年華府損失約200名警察，包瑟要求市議會增加2022財年預算，以補充170...
過去一年華府損失約200名警察，包瑟要求市議會增加2022財年預算，以補充170名警員，但此事仍未在市議會和社區獲得共識。（記者張筠╱攝影）

華府 暴力犯罪 預算

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