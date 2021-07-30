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維州費郡撥款千萬 補助育兒行業與機構

記者張筠／維州報導
費郡將於8月底正式推出「繁榮社區計畫」，提供1000萬元，作為育兒工作者、兒童安全人員、青年體育和文娛機構、各類教育項目元的紓困補貼。（取自費郡臉書官網）
費郡將於8月底正式推出「繁榮社區計畫」，提供1000萬元，作為育兒工作者、兒童安全人員、青年體育和文娛機構、各類教育項目元的紓困補貼。（取自費郡臉書官網）

維州費郡(Fairfax)將撥款1000萬元支持致力兒童事業的小商家和非營利組織，鞏固育兒系統，確保育兒工作、兒童安全、文娛和教育等事業正常進行；該資金8月底開放申請，凡疫情期間收入下降15%，與疫情相關支出增加15%的兒童機構都可申請，審核通過將按規模獲得2000元到1萬8000元不等的補貼。

該補助名為「繁榮社區計畫」(Active and Thriving Community Grants Program)，旨在為育兒工作者、兒童安全人員、青年體育和文娛機構、各類教育項目提供1000萬元的紓困補貼，其中800萬元將支持青年體育項目、文娛和教育計畫，剩下資金用於支持社區游泳設備、食品及營養項目、解決住房和經濟問題等，讓普通民眾負擔得起青少年及兒童相關的資源。

費郡監管委員會成員沃金蕭(James Walkinshaw)表示，由於12歲以下兒童尚不能接種新冠疫苗，多數育兒機構仍執行嚴格防疫規定，致力兒童及青少年的許多組織不像一般商家可放寬限制，因此運營面臨更多挑戰。

費郡監委會表示，資助育兒機構除可確保教育、文娛等各項資源的可持續性，鞏固育兒系統，也能有效減輕其他行業在疫情期間面臨的勞動力困難，讓許多家庭免於平衡育兒和工作的壓力。

教育 疫情 工作

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