疫情升溫 華府室內口罩令周六重啟

華府31日起恢復室內口罩令，無論接種狀態，兩歲以上的所有民眾須戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)29日宣布31日起恢復室內口罩 令，凡兩歲以上，無論是否接種疫苗 ，在室內均須戴口罩，市府也強烈建議在人多的戶外場合戴口罩；相鄰的維州、馬州未重啟口罩令，但官員建議民眾加強防護，包括在室內戴口罩。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，新冠變種Delta病毒的威脅加劇，華府社區傳播明顯增加，當前確診率約3.6%；市府重啟口罩令，要求兩歲以上者在室內戴口罩，華盛頓國民隊球場(Nationals Park)、 Audi Field等戶外場所無硬性要求，但市府強烈建議在大型活動和人多聚集的場合戴口罩。

內斯比說，近日年輕群體的確診率增加，尤其五至14歲和20至34歲兩個年齡段；為提升青少年接種率，市府也將於8月7日至9月30日在Brookland、Sousa、Johnson等中學附近設立接種站，專給12至17歲青少年打疫苗，每個接種站的前400名接種者將獲贈禮卡或AirPods耳機。

關於新學年防疫計畫，市府規定所有學生返校須戴口罩；雖不要求返校前要打新冠疫苗，但其他常規疫苗，學生仍需在8月30日開學前完成；此外包瑟也強烈建議市府官員在返回實體工作前，接種新冠疫苗，截至28日，52%華府官員完成接種。

維州29日增加逾1100宗新冠病例，達4月以來的新高，亞歷山卓市、勞登郡、威廉王子郡等地的病例增長已達CDC定義的「大量傳播」(substantial spread)門檻，其中威廉王子郡在1日至17日新增的223宗病例，有約30%為「突破病例」(breakthrough case)，即已接種疫苗仍染疫。

州長諾譚(Ralph Northam)29日發推文建議室內戴口罩，「非強制規定，但建議民眾慎重考慮」，並稱「疫苗是最有效終結疫情的方法」，敦促民眾積極接種。

馬州確診病例也增加，但未達聯邦疾病防治中心(CDC)定義要重啟口罩令的程度；州長辦公室發言人表示，現階段強烈建議未完成接種者，在室內及無法保持社交距離的戶外場所戴口罩。