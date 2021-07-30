海外青年志工新生訓練營結業

華府僑教中心今年的海外青年志工(FASCA)訓練課程，經過兩天密集訓練結業。(記者王稚融／攝影)

華府 僑教中心今年的海外青年志工(FASCA)訓練課程，經過兩天密集訓練，日前在台灣 原住民舞蹈團體的熱情表演後，舉行結業典禮，學員在父母的觀禮下，接受僑教中心主任郭大文頒發的結業證書。

FASCA前身是2012年成立的大華府地區青年文化大使協會，訓練課程以「服務、文化、領導、傳承」為主軸，主要由光啟與華府中文學校及台灣學校的老師策畫並教學，期望培育台裔青少年具備台美文化並蓄的內涵與領袖格局；十年來培訓的台籍僑胞第二代逾400人，其中也有不少是大陸或由美國 家庭領養的亞裔小朋友參加。

華府僑教中心今年的海外青年志工(FASCA)訓練課程，經過兩天密集訓練結業。(記者王稚融／攝影)

這是僑教中心有限度開放後的第一場大型活動，今年有58名14歲以上青少年學員參加，依照聯邦政府的防疫指南，他們都提供了接種證明，並全程戴口罩。

華府僑教中心今年的海外青年志工(FASCA)訓練課程，經過兩天密集訓練結業。(記者王稚融／攝影)

今年的課程包括專案活動的策畫與執行、領導力與團體合作，學習如何文化導覽，以及台灣文化的手作課程等。結業後，學員將參與由中心提供的多元學習課程，參與僑社服務，為期一年，服務時數累計超過100小時，可申請「美國總統志工服務獎」(President's Volunteer Service Award)；去年FASCA成員有八人獲金質獎章、一人獲銀質獎章，六人獲銅質獎章，這些服務經歷對將來申請大學也有助益。

華府僑教中心今年的海外青年志工(FASCA)訓練課程，經過兩天密集訓練結業。(記者王稚融／攝影)

來自賓州首府哈里斯堡的崔老師，是中華文化藝術學會創辦人，當天原住民竹竿舞用的長竹竿和每一學員手握的小竹棒，都是崔老師的美國夫婿比爾親自到竹林砍下，再帶到僑教中心。