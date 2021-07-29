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減少污染 北維費郡塑料袋擬徵稅5分

記者羅曉媛／維州報導
維州費郡打算對一次性塑料購物袋收稅5分錢，9月14日將辦公聽會聽取民意。(記者羅曉媛／攝影)
維州費郡打算對一次性塑料購物袋收稅5分錢，9月14日將辦公聽會聽取民意。(記者羅曉媛／攝影)

維州華人聚居的費郡(Fairfax)提案對一次性塑料購物袋收取5分錢的稅，費用將在結帳時收取，若通過將從明年1月1日起生效；費郡政府將就此舉辦公聽會、聽取民意後再做決定。

塑料購物袋是維州水道邊最常見的垃圾，分解成有害微粒可能被動物和人類吸收，不僅污染水源，也對野生動物造成傷害；費郡監事會(Board of Supervisors)27日提案對一次性塑料購物袋收費，希望由此減少塑料袋的使用。

早前維州政府允許地方政府對使用塑料袋收稅，費郡是繼Roanoke之後，第二個提出收費的地區；根據提案，塑料袋的5分錢稅費將在結帳時收取，所得金額將用於環境清掃、減少污染，以及減少浪費的教育項目。

但部分一次性袋子免稅費，包括用於包裝肉品、農產品、冰淇淋、散裝食物或易腐食物的袋子；還有用來裝處方藥或乾洗的袋子，以及用來裝垃圾、寵物排泄物或後院垃圾的袋子。

費郡將於9月14日(周二)下午4時30分在費郡政府中心(Government Center)就此辦公聽會，有意發言或表達意見的居民，需在公聽會之前登記，或提前提交書面或視頻意見詞，詳情：bit.ly/375qj0D。

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