華府戶外美食街 延長開放至明年2月

華府將「美食街」項目延續到明年2月28日，已發放的街邊服務許可證有效期將自動延長，新商家也可繼續向市府申請。（記者張筠／影）

為支持商家發展，華府 近日把戶外「美食 街」(streatery)項目延到明年2月28日，商家可在安全防疫的前提下擴大服務範圍；已獲市府批准的街邊服務許可證有效期將自動延長，市府也會管制部分社區的路邊停車秩序，並在冬季提供商家保暖設備，方便戶外用餐作為餐飲業收入來源。

華府去年5月推出「美食街」項目，允許喬治城(Georgetown)等商業區的店面在人行道或車道上提供服務，以便商家在疫情 期間維持生意，並確保足夠社交距離；近日新冠變種Delta病毒威脅加劇，聯邦政府和大華府多地收緊口罩令，為避免商家生意再受影響，華府交通局(DDOT)將「美食街」項目延續實施到明年2月28日，市府發放的街邊服務許可證有效期將自動延長，有意加入的商家，也可向市府提出申請。

華府在2020年5月推出「美食街」項目，允許喬治城等商業區的店面在人行道或車道上提供服務（DCist）

除發放街邊服務許可，市府還將提供路邊桌椅等戶外用餐的物品、畫分路邊取餐區域，並在冬季提供遮棚、暖氣等保暖設備。

經過一年多的試行，不少人已習慣戶外用餐、購物，商家也對「美食街」項目反響好，根據市府調查，持有街邊服務許可證的商家有87%表示街邊服務提升了他們的營業額，89%支持在疫情未結束前都應持續此項目；73%的受訪消費者表示，「美食街」讓他們在疫情期間有更多機會到外用餐，71%人稱該項目讓他們發現更多用餐選項。

不過也有人提出顧慮，不希望商家將服務擴展到行人道或車道上，可能導致街道交通混亂，影響殘障人士出行。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)今年1月曾提案，計畫在華府設立一個可供民眾飲酒的公共區域，並將「美食街」項目擴大甚至改成永久項目，讓商家維持生意，並創造就業機會，不過此方案尚無最終決定。