我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃

記者張筠／華盛頓報導
科提尼原應在今年秋天進入Ingenuity Prep小學讀一年級，但16日遭槍殺。（Ingenuity Prep小學提供)
科提尼原應在今年秋天進入Ingenuity Prep小學讀一年級，但16日遭槍殺。（Ingenuity Prep小學提供)

華府警長康提(Robert Contee)28日宣布，涉嫌槍殺六歲女童科提尼(Nyiah Courtney)的哈格雷夫(Marktwan Hargraves)已落網，警方仍在搜尋另一名嫌犯；該案另有13人面臨共謀販毒的指控，其中包括科提尼的父親，康提表示，這些非法行為助長城市暴力，最終釀成科提尼死亡的悲劇。

華府上周接連發生兩起槍擊案，造成科提尼死亡、五人受傷，許多人稱公共安全受嚴重威脅，不敢出門，無法正常生活，警方也將工作重點放在「科提尼案」，並懸賞6萬元緝兇，終逮捕一名兇嫌。

康提表示，22歲的哈格雷夫是馬州居民，涉嫌槍殺科提尼並致另外四人受傷，現已被捕，警方仍在追捕另一兇嫌，康提也向該嫌疑人喊話「我們已經查獲你的槍、毒品、車輛、同夥，現在我們要逮捕你。」

16日晚11時，女童科提尼和母親在Congress Heights過馬路時遭槍擊，科提尼送醫不治；根據監控錄像，射殺科提尼的兇嫌是從車中開槍，警方稱作案團夥至少有兩人。

除了逮捕哈格雷夫，康提表示，該案另有13人因共謀販毒面臨指控，其中包括科提尼的父親，他在科提尼的槍擊案中也受傷送醫，隔天離開醫院後遭警方拘留。

「他們的非法行為助長了暴力，最終奪走女童科提尼的性命。」康提表示，他們或許並非警方執法重點，但市府和社區忽視這些人的狀況，沒有及時提供相應幫助、協助他們重回正軌，導致科提尼無辜喪命。

為打擊暴力犯罪，加強社區安全，華府警方近日也在犯罪率高的地區增派「社區騎行巡邏隊」，警員使用自行車和滑板加強巡邏，促進警民關係，了解民眾需求。

華府 槍擊 暴力犯罪

上一則

戲水消暑 芝城周末可望降溫

下一則

伊州新法 同性戀、單身治不孕納健保給付

延伸閱讀

北灣警察查火車撞人 逮14歲男孩槍殺少年

北灣警察查火車撞人 逮14歲男孩槍殺少年
夏季購物節 馬州、維州免稅日來了

夏季購物節 馬州、維州免稅日來了
店員阻偷盜遭殺 1嫌落網1在逃

店員阻偷盜遭殺 1嫌落網1在逃
帶啤酒出走華府?議員寶座被搞笑換裝

帶啤酒出走華府?議員寶座被搞笑換裝

南加Rite Aid員工阻止偷盜被殺 一凶嫌落網

南加Rite Aid員工阻止偷盜被殺 一凶嫌落網

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)

禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

2021-07-21 15:47

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任