槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃

科提尼原應在今年秋天進入Ingenuity Prep小學讀一年級，但16日遭槍殺。（Ingenuity Prep小學提供)

華府 警長康提(Robert Contee)28日宣布，涉嫌槍殺六歲女童科提尼(Nyiah Courtney)的哈格雷夫(Marktwan Hargraves)已落網，警方仍在搜尋另一名嫌犯；該案另有13人面臨共謀販毒的指控，其中包括科提尼的父親，康提表示，這些非法行為助長城市暴力，最終釀成科提尼死亡的悲劇。

華府上周接連發生兩起槍擊 案，造成科提尼死亡、五人受傷，許多人稱公共安全受嚴重威脅，不敢出門，無法正常生活，警方也將工作重點放在「科提尼案」，並懸賞6萬元緝兇，終逮捕一名兇嫌。

康提表示，22歲的哈格雷夫是馬州居民，涉嫌槍殺科提尼並致另外四人受傷，現已被捕，警方仍在追捕另一兇嫌，康提也向該嫌疑人喊話「我們已經查獲你的槍、毒品、車輛、同夥，現在我們要逮捕你。」

16日晚11時，女童科提尼和母親在Congress Heights過馬路時遭槍擊，科提尼送醫不治；根據監控錄像，射殺科提尼的兇嫌是從車中開槍，警方稱作案團夥至少有兩人。

除了逮捕哈格雷夫，康提表示，該案另有13人因共謀販毒面臨指控，其中包括科提尼的父親，他在科提尼的槍擊案中也受傷送醫，隔天離開醫院後遭警方拘留。

「他們的非法行為助長了暴力，最終奪走女童科提尼的性命。」康提表示，他們或許並非警方執法重點，但市府和社區忽視這些人的狀況，沒有及時提供相應幫助、協助他們重回正軌，導致科提尼無辜喪命。

為打擊暴力犯罪 ，加強社區安全，華府警方近日也在犯罪率高的地區增派「社區騎行巡邏隊」，警員使用自行車和滑板加強巡邏，促進警民關係，了解民眾需求。