師丈行動不便 馬州中學生設計輪椅嬰兒車相助

傑瑞米用學生暖心設計的「輪椅嬰兒車」帶兒子出門。（取自WheeStroll官網）

「遛娃」是父母的幸福與日常，但對於殘障父母，推著嬰兒車散步卻充滿艱辛；馬州 幾名中學生因看到老師的另一半行動不便，設計並發明出「輪椅嬰兒車」(WheeStroll)，幫助該教師及有相似需求的家庭重拾育兒快樂；他們也把「輪椅嬰兒車」的組裝方法上傳網路，分享這項「暖心發明」。

馬州波多馬克(Potomac)Bullis學校教師切爾西·金(Chelsie King)2017年新婚，但丈夫傑瑞米·金(Jeremy King)在三個月後被診斷腦瘤，同年10月他接受腫瘤 移除手術，留下後遺症：無法正常走路。

三年後切爾西懷孕，但傑瑞米因殘障擔心育兒艱難；切爾西向該校負責創意研究室BITlab的茲格爾(Matt Zigler)求助，茲格爾的學生得知此事後決心設計一款特別嬰兒車，幫助像傑瑞米一樣面臨生活和育兒不便的父母。

由於切爾西是3月產子，11月才得知此消息的學生們沒有太多時間，18歲的Jacob Zlotnitsky最終與同伴創意想出將輪椅和嬰兒車改造後再將兩者組裝的「輪椅嬰兒車」。

學生們基於傑瑞米實際生活需求來設計該項目，考慮傑瑞米所住社區是否有安全的人行道，輪椅適合什麼地形，不同天氣可能遇到什麼挑戰等；Zlotnitsky說，整個研發最難的就是設身處地的思考，「這是一項基於同理心的項目，目標是解決他們生活中的困難，讓他們能做別人做的所有事。」

經過多次訪談和研究，Zlotnitsky和同伴定出「輪椅嬰兒車」的三大重點：安全、易操作、使用者可獨立安裝和拆卸；通過大量測試和調整，他們設計出能連結輪椅和嬰兒車的配件，以及利用3D打印技術做出轉換器，供更多類型的輪椅和嬰兒車使用。

傑瑞米和切爾西的兒子菲尼克斯·金在WheeStroll完成後幾天出生，如今傑瑞米也經常帶兒子出門散步，「我從未想過會有今天，WheeStroll讓我體驗了行動自由，更感受到育兒的快樂。」

該設計也因此受到廣泛關注，茲格爾及學生們也把「輪椅嬰兒車」的組裝方法和所需材料上傳網路(bit.ly/3rDuBWr)；茲格爾說「重點是將這些資源和零件變得簡單、易取得、價錢合理，才能真正滿足殘障、低收入 家庭等的需求。」

WheeStroll設計團隊也因此獲得「3D打印挑戰」的兩項國際獎，包括「最具啟發故事」以及「最佳組合設計」。