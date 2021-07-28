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全美醫院排名 約翰霍普金斯第4 伊諾瓦婦科第1

記者張筠／華盛頓報導
2021-2022年排行榜中，約翰霍普金斯醫院綜合評分全國第四。（記者張筠 / 攝影）
2021-2022年排行榜中，約翰霍普金斯醫院綜合評分全國第四。（記者張筠 / 攝影）

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)雜誌近日公布2021-2022年美國「最佳醫院」排行榜，約翰霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)綜合評分全國第四，北維州伊諾瓦費郡醫院(Inova Fairfax Hospital)在幾乎所有項目中取得大華府地區的最高分，婦科(gynecology)更在全美稱冠。

美國新聞今年綜合排名全國逾4750所醫院，並在15個醫療專科給各醫療機構打分，包括癌症、糖尿病、內分泌學、精神病學等，另將去年的十項治療和手術服務評比增加到17項，新增項目有心臟病、中風、肺炎、糖尿病、腎衰竭、髖部骨折和背部(脊柱融合)手術。

位於馬州巴爾的摩的約翰霍普金斯醫院的綜合評分全國第四，在眼科、耳鼻喉科、神經病學與神經外科、泌尿外科等專業獲得高分；全國第一名是連續第六年奪冠的明尼蘇達州馬友診所(Mayo Clinic)，第二名為俄亥俄州的克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)，第三名是洛杉磯的UCLA醫療中心(Medical Center)。

今年美國新聞還改變了對住院康復服務的評估，首次加入「醫院接受病患的族裔和民族背景是否能反映當地人口特點」的標準，該排行榜的首席健康分析總編輯哈德(ben Harder)表示，調查發現，很多醫療機構的治療和手術有明顯族裔差別，例如膝蓋置換手術、髖關節治療、癌症和心臟手術等。

哈德表示，在17項治療和手術服務的評分中，維州伊諾瓦費郡醫院在其中16項取得大華府地區的最高分，且婦科排名全國第一。

大華府並列第二的是華府的MedStar華盛頓醫療中心以及維州阿靈頓的維州醫療中心(Virginia Hospital Center)，此外伊諾瓦費爾奧克斯醫院(Inova Fair Oaks Hospital)、維州的Mary Washington醫院以及華府的Sibley Memorial醫院也在大華府地區排名靠前。

華府 維州 美國

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