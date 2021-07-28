蒙郡公校官員稱，目前45%至52%的學生在12歲以下，尚不能接種新冠疫苗，決定收緊口罩規定以加強防範。（記者張筠 / 攝影）

聯邦疾病防治中心(CDC)27日收緊口罩 令，大華府多地公校 陸續跟進、更新防疫規定，馬州 最大的蒙郡公校(MCPS)27日表示，不論有無接種，所有學生和教職人員下月開學到校必須戴口罩；華府公校系統(DCPS)和馬州喬治王子郡也已宣布類似規定，維州費郡公校(FCPS)、亞歷山卓市公校、阿靈頓郡公校則要求幼稚園到六年級學生戴口罩。

新冠變種病毒Delta的威脅加劇，CDC在27日更新口罩指南，建議高傳染區的已接種者在室內也要戴口罩；全美多地此前也在探討公校的防疫是否應加強，繼華府公校系統和馬州喬治王子郡公校系統之後，蒙郡公校27日也表示無論是否接種疫苗，從8月開始的秋季學期，所有師生在教學樓內以及校車都須戴口罩，但戶外活動不要求，不過強烈建議未接種者在室外戴口罩。

蒙郡公校臨時學監麥克奈(Monifa McKnight)表示，該公校現有45%至52%的學生未滿12歲，尚不能接種新冠疫苗，為遏止病毒傳播、保護學生安全，公校決定收緊口罩規定。

此外，喬治王子郡為鼓勵尚未接種的12歲以上學生打疫苗，正在部分高中進行夏季免費接種服務，持續到本月30日，詳情：bit.ly/2UMAWDh。