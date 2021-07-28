夏季購物節 馬州、維州免稅日來了

馬、維州 一年一度的夏季購物免稅假日(sales tax holiday)8月打響，今年維州免稅日為期三天，從8月6日至8日；馬州 為期一周，從8月8日至14日；兩州分別有不同促銷活動，但好消息是，享受免稅購物無需是該州居民。

維州8月6日至8日免稅

8月6日至8日，購買單價20元以下的學習用品可免稅，例如筆記本、書包、鋼筆和鉛筆等；購買單價100元以下的服飾鞋履可免稅。

購買為應急颶風 或緊急情況的部分準備物資免稅，例如手電筒、強力膠布(duct tape)、瓶裝水、冰袋、急救包、一氧化碳檢測器、塑料片材(plastic sheeting)、非電動食物冷卻箱(food coolers)、開瓶器、手機充電器等。

可攜帶式發電機這類大型商品的單價若在1000元以下也可免稅，350元以下的燃氣鏈鋸、60元以下的鏈鋸附件，以及60元以下的颶風應急準備商品，也免稅。

購買家用或個人用的Energy Star節能產品，或WaterSense節水認證產品免稅，價格需在2500元以下，詳情可見：bit.ly/3zVIYbV。

馬州8月8日至14日免稅

8月8日至14日，單價少於100元的服飾鞋子免去馬州6%的銷售稅，不計購買數量；購買背包或書包首滿40元免稅；其他符合單價100元以下免稅資格的商品包括成人尿布、有氧運動衣、暖臂袖(arm warmers)、嬰兒服飾、尿布及尿布包、實驗服、女士貼身內衣褲、睡衣、連褲襪、畢業舞會裙、燕尾服、泳衣、網球服等。

學生若在社交媒體分享免稅周購買的商品，有機會獲得1000元，或獲得在馬州就讀大學、學院或職業學校的500元獎學金，有意者可把免稅周購買的商品拍照或錄60秒以下視頻，發到[email protected]，參與抽獎需在臉書、推特、抖音或Instagram帶上話題標籤#shopmdtaxfree分享免稅周所購商品。其他詳情：bit.ly/3xbRvW6。