維州新法上路 學生需加打4疫苗 新冠未列其中

維州教育 廳根據7月生效的新法公布學生疫苗 新要求，適用公私立小、初、高中，以及在兒童看護中心、保育學校(nursery school)等機構就讀的學生，其中增加四項必打疫苗，包括輪狀病毒(rotavirus)、甲肝(hepatitis A)、腦膜炎雙球菌(Meningococcal Conjugate，簡稱MenACWY)，以及人類乳突病毒(HPV)，新冠疫苗並未納入必打疫苗。

教育廳表示，凡在公私立小學、初、高中，以及兒童看護中心、保育學校、家庭日間看護(family day care)或啟發中心(developmental center)上學的學生，均需接種適當疫苗並提供文件證明。

從7月1日起新增的四項疫苗包括：一、至少接種過兩劑MenACWY疫苗，第一劑應在升入七年級之前施打，最後一劑應在升入12年級之前施打；二、升入七年級必須打完兩劑HPV疫苗，第一劑應在七年級之前打完，但因維州早前針對HPV疫苗的一項法令仍然有效，所以允許家長或監護人在經過專業醫生指導之後，選擇是否要讓孩子接種HPV疫苗；三、輪狀病毒疫苗僅要求不滿8個月的孩童施打，需施打兩或三劑；四、要求至少施打兩劑甲肝疫苗，第一劑應在12個月大及以上時施打。

其他已規定疫苗包括破傷風、白喉、百日咳三合一疫苗Tdap、乙肝疫苗等，詳情：bit.ly/372KDA0。