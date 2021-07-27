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大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

馬州訊

中國河南省日前遭遇千年不遇的特大暴雨災害，致使鄭州市區嚴重內澇，新鄉、安陽、開封、鶴壁、平頂山等地也受到前所未有的侵襲，旅居華盛頓地區的河南籍同胞時刻關心家鄉安危，許多社團組織參與支援災後重建。

華府大專院校聯合會現發起河南抗洪救災募捐倡議，呼籲愛心人士透過PayPal或支票捐款，PayPal捐至[email protected]，支票抬頭CAAGW，寄到P.O. Box 60721, Potomac MD 20859；為保證公益捐贈的公開透明，信息將在大華府大專院校聯合會官方平台公布，全程接受監督。

華盛頓地區同鄉會聯合會和華盛頓河南同鄉會等組織，也向華人社區發起聯合愛心捐款倡議，PayPal捐款帳號：[email protected]，選擇「pay to friend or family」以免手續費，捐款人需提供姓名、地址、電話、電郵地址(若使用不同的帳號发)、所屬組織(如哪個同鄉會)，超過75元將收到捐款收據，不滿75元若也需要收據則請註明；支票捐款可寄到：Min Wang, 17820 Toboggan Lane, Rockville, MD 20855，抬頭CCCAA，備註需註明給河南水災捐款及所屬同鄉會。

河南 支票 華府

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