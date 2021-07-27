馬州蒙郡、維州費郡前警長曼傑 出任國會警察局長

曾任維州費郡、馬州蒙郡警察局長的曼傑(J. Thomas Manger)，23日上任國會警察(Capitol Police)局長。（美聯社）

曾任維州 費郡、馬州 蒙郡警察 局長的曼傑(J. Thomas Manger)，23日上任國會警察(Capitol Police)局長，他從事警務工作逾40年，實務經驗豐富、領導力優秀，獲國會警察局委員會肯定；他表示，日後會保持謙遜並帶著榮譽與國會警員共同保護國會山莊和首都。

曼傑在執法和警務領域工作42年，1977年進入維州費郡警察局工作，1998年至2004年任費郡警察局長，2004年至2019年任馬州蒙郡警察局長，期間聲譽良好；他也曾任「大城市警長聯盟」(Major Cities Chiefs Association)主席、警政研究論壇(PERF)副總裁，華府政界對其熟知且尊敬。

曼傑表示，他會謙虛並帶著榮譽加入國會警察局，與同仁一起為保護國會、首都、各聯邦執法單位的安全而努力，「保護國會山莊以及社區所有民眾、訪客的責任越來越複雜，眾多國會警員於今年1月6日暴亂中表現的勇氣和執著鼓勵了我，我會確保他們擁有足夠的資源和支持，在充滿挑戰的工作中完成使命。」

國會警察局委員會(Capitol Police Board)稱曼傑「在保護國會、議員、聯邦雇員、遊客、政府設施方面很有經驗」，也在警務體系展現優秀的實務領導能力；國會警察局委員會稱讚曼傑傾聽他人言論、保持公平、透明，並相信他能重建國會警察和議員、聯邦雇員之間的信任。

曼傑的上任受高度重視，同時也將受各界審視，國會警察工會(Capitol Police union)近期不斷批評國會警察局在應對攻擊和暴亂時領導力不足，疫情期間也沒給警員足夠的保護。

1月6日國會山莊發生暴亂後，前國會警察局長桑德(Steve Sund)因未阻止國會被攻擊而辭職，任命新警長前，該職位由皮特曼(Yogananda Pittman)代理，她也因此成為國會警察局首位非裔女警長；不過部分國會警察局官員和聯邦議員對皮特曼的領導力信心不足，未將她轉正。