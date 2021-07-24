華府又傳槍擊案 2男中槍 民眾恐慌

警方公布22日晚間槍擊案的相關監控，兩名犯罪嫌疑人一名穿螢光綠/黃色帽衫，另一人穿黑色帽衫。（華府警方提供）

華府 地區上周槍擊 案造成六歲女童死亡及五人受傷的案件仍在調查，市中心22日晚間又再傳出槍擊案，兩名男性中槍，幸無生命危險，案發當時附近餐館顧客四處逃竄，一度引起恐慌。

警方23日公布監控錄像，呼籲民眾協助調查，市長包瑟(Muriel Bowser)督促執法部門盡快偵辦，而接二連三的槍擊案也為市府招來批評，有民眾質疑警方的辦案效率，擔憂出行安全受到威脅，槍支 問題更再度成為官員和民眾的討論焦點。

根據警方信息，華府Logan圓環(Logan Circle)14街和Riggs街交匯處，22日晚8時30分發生槍擊案，兩名男子中槍，華府警長康提(Robert Contee)表示，兇嫌的作案動機仍在調查中，傷者送醫治療，現無生命威脅；該社區餐館顧客聽見槍聲後四處逃竄，附近居民也表示當時聽見約20聲槍響，嚇到不敢出門。

華府22日晚間發生槍擊案，兩名男性受傷。（取自推特）

警方公布的監控錄像顯示，涉嫌開槍的有兩人，一人身穿螢光綠/黃色帽衫，另一名穿黑色貓衫，二人作案後乘一輛等在路邊的黑色Honda Civic轎車從S街向東逃跑，該車掛華府車牌。

包瑟表示，華府無法容忍槍擊案，「社區、民眾都很憤怒、恐慌」，督促執法部門嚴加偵辦；至於槍支問題，康提表示，必須嚴格制裁暴力犯罪，加強槍支管理、槍證背景調查等。

華府上周已經接連發生兩起槍擊案，造成一死五傷，而前案還未偵破，又有新的槍案發生，民眾因此質疑警方，為何在有監控錄像卻仍無法逮捕到犯罪嫌疑人，康提回應，多數案件中，犯罪者會駕偷來的車輛逃跑，增加警方的搜查難度。

華府警方呼籲知曉相關線索的民眾，致電(202)727-9099或短信至50411。