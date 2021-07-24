我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

打疫苗才可堂食 維州餐館要求出示接種證明

記者張筠／維州報導
杜法蘭斯要求顧客在點餐前要用手部消毒液消毒。（杜法蘭斯提供）
杜法蘭斯要求顧客在點餐前要用手部消毒液消毒。（杜法蘭斯提供）

為鼓勵民眾施打疫苗，近日維州一家餐廳業主推出新規定：只有打完疫苗的顧客，才能在餐館內堂食，否則必須在戶外用餐。費郡(Fairfax)越南餐館Pho, Banh Mi & Grill業主杜法蘭斯(Francis Do，姓名皆音譯)要求顧客在進店前出示接種疫苗的證明，以此保護員工和顧客的安全，同時也希望藉此推動社區民眾盡快接種疫苗。

根據杜法蘭斯公開的新規，出示接種證明的顧客才可堂食，若未接種新冠疫苗或沒帶接種證明，只能在戶外用餐；此外，他也要求所有顧客在點餐前必須用消毒液消毒雙手，保護店員的安全。

杜法蘭斯承認，新規一定不會受到所有人的歡迎，「剛實行四天，店面就已損失25名潛在顧客」，但長痛不如短痛，他表示，若疫情加劇，染疫病例驟增，恐怕政府又會頒布防疫禁令，那會對生意傷害更大。

杜法蘭斯承認新規一定不會受到所有人的歡迎，剛實行四天就已損失25名潛在顧客。（杜...
杜法蘭斯承認新規一定不會受到所有人的歡迎，剛實行四天就已損失25名潛在顧客。（杜法蘭斯提供）

「我清楚此規定一定會影響生意，但這也能讓社區了解我們的防疫決心，出發點是保護社區」，除了嚴格規定用餐人員，杜法蘭斯也會提供疫苗施打信息給到餐館的未接種疫苗顧客。

杜法蘭斯表示，拜登總統本周稍早提及美國部分地區疫苗接種進度不佳，許多人猶豫或仍不願打疫苗，一定程度上增加了防疫難度，也導致Delta變種病毒的威脅越來越大，他說「打疫苗是我們對抗看不見病毒的唯一方法。」

根據杜法蘭斯制定的新規，出示接種證明的顧客才可堂食，若未接種新冠疫苗或沒帶接種證...
根據杜法蘭斯制定的新規，出示接種證明的顧客才可堂食，若未接種新冠疫苗或沒帶接種證明，則只能在戶外用餐。（杜法蘭斯提供）

疫苗 防疫 拜登

上一則

芝城周末迎高溫 炎熱指數近100度

下一則

保費降 補助高 歐記健保8月15日前可申購

延伸閱讀

上酒吧…男子免疫差 完全接種仍染疫

上酒吧…男子免疫差 完全接種仍染疫
田州電台主持人染疫住院 後悔未倡導打疫苗

田州電台主持人染疫住院 後悔未倡導打疫苗
Delta傳染力強 接種疫苗者1/5中招

Delta傳染力強 接種疫苗者1/5中招
Delta傳播迅猛 紐約市長呼籲私營雇主強制員工接種疫苗

Delta傳播迅猛 紐約市長呼籲私營雇主強制員工接種疫苗
共和黨籍阿拉巴馬州長：應該開始譴責沒打疫苗的人

共和黨籍阿拉巴馬州長：應該開始譴責沒打疫苗的人

熱門新聞

伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
已故前紐瓦克大主教梅耶斯(圖)位於杭特頓郡的豪華退休寓所，日前以91萬元售出。(福斯新聞電視台截圖)

這位大主教的豪宅 逼售風波後 91萬元賣出

2021-07-16 15:31
德州議員霍華德曬出旅館洗衣、晾衣照片。（霍華德推特）

出走德州女議員PO旅館晾內衣照 炫刻苦反遭譏

2021-07-16 20:49

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體