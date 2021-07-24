打疫苗才可堂食 維州餐館要求出示接種證明

杜法蘭斯要求顧客在點餐前要用手部消毒液消毒。（杜法蘭斯提供）

為鼓勵民眾施打疫苗 ，近日維州一家餐廳業主推出新規定：只有打完疫苗的顧客，才能在餐館內堂食，否則必須在戶外用餐。費郡(Fairfax)越南餐館Pho, Banh Mi & Grill業主杜法蘭斯(Francis Do，姓名皆音譯)要求顧客在進店前出示接種疫苗的證明，以此保護員工和顧客的安全，同時也希望藉此推動社區民眾盡快接種疫苗。

根據杜法蘭斯公開的新規，出示接種證明的顧客才可堂食，若未接種新冠疫苗或沒帶接種證明，只能在戶外用餐；此外，他也要求所有顧客在點餐前必須用消毒液消毒雙手，保護店員的安全。

杜法蘭斯承認，新規一定不會受到所有人的歡迎，「剛實行四天，店面就已損失25名潛在顧客」，但長痛不如短痛，他表示，若疫情加劇，染疫病例驟增，恐怕政府又會頒布防疫 禁令，那會對生意傷害更大。

杜法蘭斯承認新規一定不會受到所有人的歡迎，剛實行四天就已損失25名潛在顧客。（杜法蘭斯提供）

「我清楚此規定一定會影響生意，但這也能讓社區了解我們的防疫決心，出發點是保護社區」，除了嚴格規定用餐人員，杜法蘭斯也會提供疫苗施打信息給到餐館的未接種疫苗顧客。

杜法蘭斯表示，拜登 總統本周稍早提及美國部分地區疫苗接種進度不佳，許多人猶豫或仍不願打疫苗，一定程度上增加了防疫難度，也導致Delta變種病毒的威脅越來越大，他說「打疫苗是我們對抗看不見病毒的唯一方法。」