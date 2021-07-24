華府4人接種後染疫亡 官員：機率低

包瑟(右一)表示疫苗是最有效、最安全的防疫方法，督促民眾不要在猶豫或拖延接種。圖為包瑟與佛奇(左一)推動疫苗工作。（市長辦公室提供）

華府 近日有四名已完全接種疫苗 的民眾仍死於新冠病毒，衛生官員對此表示，整體而言，「突破性病例」(breakthrough case)比率仍然極低，可見新冠疫苗對Delta變種病毒 具有防護作用。

此外市府數據顯示，亞裔群體完成接種的比率為34.9%，高居各族裔之冠，65至74歲群體完全接種疫苗的比率則最高，達73.7%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，大華府地區近日新增的病例有45%都與Delta變種病毒有關，為因應此病毒威脅，華府使用新的疫情追蹤工具，統計打疫苗後仍感染的人數，數據顯示，華府逾37.5萬人已完全接種，其中有200多人在接種後仍感染，「突破性病例」比率為0.05%，其中有13人病情嚴重需住院治療，四人死亡。

華府衛生局官員沙爾(Ankoor Shah)表示，接種疫苗後死亡的案例非常少，未接種疫苗者仍是新增病例和死亡案例的主要族群，他表示，四名死亡病例的健康都原來舊有狀況，而其中三人年紀在65歲以上。

沙爾表示，任何疫苗都不可能100%有效，但在預防感染、避免重症或死亡方面，新冠疫苗非常有效，且對Delta變種病毒有防護力，他鼓勵未接種者盡快打疫苗。

市府22日也在新冠疫情專頁增添突破性病例、變種病毒染疫數據、每周染疫病例、疫苗接種人數、完成接種的死亡病例等項目，並細化接種群體的性別、族裔、年齡等信息，讓防疫工作更透明。

數據顯示，華府有53.8%人完全接種，其中65至74歲占比最高(73.7%)，40歲以上各年齡段完全接種的人都超過半數；在族裔方面，亞裔完成接種的比率最高(34.9%)，其次是白人(32.6%)；性別方面，完全接種的女性(43.1%)比男性(39%)多；民眾可登入市府官網查看最新數據：https://bit.ly/3x1NGTe。

市長包瑟(Muriel Bowser)說，大量數據已證明疫苗是最有效、最安全的防疫方法，督促民眾不要猶豫或拖延接種。