新學年 維州室內戴口罩 馬州定期需檢測

維州衛生廳近日發布新防疫指南，建議所有小學師生在室內都要戴口罩，不論是否接種新冠疫苗。（維州費郡公校官網）

維州衛生廳(VDOH)近日發布新防疫 指南，建議無論是否接種疫苗 ，所有小學師生在室內都要戴口罩 ，而未施打的中學人員於室內也應戴口罩，衛生官員將持續督促民眾打疫苗，保護自身和社區安全；馬州方面則建議，幼稚園至12年級的學校，應提供定期新冠病毒檢測，篩檢校內染疫，嚴防社區傳播。

維州州府當前的防疫指南將於25日到期，為因應變種病毒威脅，維州衛生官員近日頒布新指南，建議無論是否接種，小學師生於室內都要戴口罩，初中和高中未打疫苗的人員在室內也應戴口罩，指南稱，此措施最好持續到12歲以下兒童能夠施打疫苗為止。

新指南表示，雖然體育訓練和各種校園活動很重要，但若導致社區傳播，則應一律暫停；各學校應隨時準備好根據地方政府的防疫政策來調整口罩令。

衛生官員建議學校官員，確認學生和教職員工接種疫苗的情況，彈性制定可保證教學環境安全的防疫規定，州長諾譚(Ralph Northam)表示，州府給予學校執行防疫政策靈活性的權力，同時根據聯邦疾病防治中心(CDC)建議指導學校防疫方向。

目前維州最大的費郡公校(FCPS)、阿靈頓郡公校、勞登郡公校、亞歷山卓市公校等系統，都已在評估地方疫情，綜合政府建議商討學校防疫策略。

隨著變種病毒的威脅加劇，馬州衛生和教育官員建議各地學校在今秋全面恢復實體課之際，擴大新冠檢測，提供在校師生常規新冠檢測，對此馬州政府設立了資助項目，鼓勵所有幼稚園到12年級的學校申請，申請通道https://bit.ly/3xXW87x。

馬州政府表示，該資金來自聯邦疾病防治中心(CDC)，旨在確保未能接種新冠疫苗的12歲以下兒童，避免社區傳播重現；根據CDC最新指南，聯邦政府建議學校做規律的篩查檢測，平衡教學環境安全和教學質量。