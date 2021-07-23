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加強警務管理 阿靈頓將設民警監督委員會

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡委員會(Arlington County Board)近日投票決定成立民警監督委員會(civilian police oversight board)，此外也將成立一個獨立的警察審計小組(Policing Auditor)，兩者將合作監管執法部門，確保警察合理使用權力，恪守職責，保護社區。

維州去年通過一項新法，允許地方政府設立民事委員會，監督警察行為，這類組織有權傳喚警察並做出包括解雇警員等的紀律處分。

經歷一年多的討論，阿靈頓郡委會22日表決通過成立民警監督委員會，允許該組織進行獨立調查以及對警察進行內部調查，不過郡委會也將民警監督委員會的職能限制在審查和建議層面，不允許他們強制警察做任何事。

成立民警監督委員會的提案由阿靈頓郡長史瓦茲(Mark Schwartz)提出，不過他支持只提供此監督委員會有限的權力，有民眾質疑這將削弱社區影響力，無法真正起到監督警察的作用，居民主張不應該保留警察內部調查權。

阿靈頓警方表示，若民警監督委員會的權力過大，警察部門在執法上一旦與民眾產生分歧，警方將喪失話語權，甚至影響執法效率，不利於維護社區安全；支持保留警方權力的民眾也稱，傳喚(subpoena)警察在很多情況下不是最好的監督方法，也不是解決警民衝突的唯一方式。

最終阿靈頓郡委會仍授予民警監督委員會向阿靈頓巡迴法院申請傳票的能力，但該權力僅適用於參與、配合調查的警員無法提供相關文件或證人的情況，郡委會將在18個月後審查此提案的執行效果。

相鄰的亞歷山卓市(Alexandria)市議會今年7月1日已實行類似新法，允許獨立的社區警務審查委員會(community policing review board)處理民眾對警方的抱怨和投訴，必要時可對警察部門展開獨立調查，此外也提供警局政策建議和警務意見。

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