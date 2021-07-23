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華府警局增派騎行隊巡邏社區 強化打擊犯罪

記者張筠／華盛頓報導
「社區騎行巡邏隊」共分三小隊，每隊八名警員，除了加強巡邏，也將促進警民關係。（DCist）
「社區騎行巡邏隊」共分三小隊，每隊八名警員，除了加強巡邏，也將促進警民關係。（DCist）

為打擊暴力犯罪，加強社區安全，華府都會警察局近日增派「社區騎行巡邏隊」(Community Focused Patrol Unit )，讓警員使用自行車和滑板巡邏社區，藉此提高效率和頻率，促進警民關係；華府警長康提(Robert Contee)表示，該分隊不僅會重點守護犯罪頻發的社區，也會確保其他社區不受忽視。

華府警察近期重點調查上周末導致一女童死亡、五人受傷的兩起槍擊案，為加強社區安全，撫慰民眾情緒，華府警局派出騎行分隊，協助加強打擊暴力犯罪；康提表示，2020年10月至今，華府減少215名警員，在人力有限的情況下達到提升巡邏效率和靈活性，分擔警員調度壓力，因此決定使用自行車與滑板等更便利的代步工具，並藉此深化警民關係。

「社區騎行巡邏隊」共分三小隊，每隊八名警員，康提表示，此形式將讓警員可以隨時「深入社區」，增進與民眾的溝通，了解社區需要，也更能發現潛在的犯罪行為。

康提表示，該騎行分隊的派遣地點和時間，將根據最近14天的犯罪數據、犯罪活動增長趨勢等信息來安排，目前將首先巡邏哥倫比亞高地(Columbia Height)、Parkwood、華盛頓高地(Washington Highlands)、Bloomingdale等社區，也包括近日發生槍擊案的Congress Heights區域。

華府凶殺案近年來增長明顯，2020年達到15年內的新高，有近200人遭謀殺，2021年的凶殺殺案略有下降，但截至本周已累計105人被殺。

為打擊暴力犯罪，加強社區安全，華府都會警察局近日增派「騎行分隊」，讓警員使用自行...
為打擊暴力犯罪，加強社區安全，華府都會警察局近日增派「騎行分隊」，讓警員使用自行車和滑板巡邏社區。（記者張筠 / 攝影）

華府 暴力犯罪 警察

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