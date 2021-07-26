波特那&蘇爾律師事務所專精DUI/DWI案件(下)

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在有酒精本身的影響下駕駛

在交通法21-901(a)(2)，在有酒精本身的影響下駕駛為被告，這個陳述必須證明被告(1)正在駕車，(2)提供在當時時間的血液或者呼氣的測試為0.08以上，在有酒精本身的影響下駕駛的最高刑罰，是一年的監獄刑罰或1000美金罰款，同時可能扣12分，並有可能吊銷駕車執照或者駕車權利。

血液酒精含量低或者沒有呼吸或者血液測試

如果被告的血液或者呼氣試驗大於0.05但是小於0.07，就不能推定被告人在駕駛時受到酒精的影響，如果測試結果在0.05以下，就可以斷定駕駛者沒有在有酒精的影響下駕駛，在呼吸和血液測試證據不足的情況下，必須有其它一些證據來證明在駕駛之前有飲酒。

證明這些元素的證據，可以是證人被告的呼氣中的酒精氣味、言語不清、眼睛有血絲或者目光呆滯，在車中有已經開口的容器，多於4/6的水準視線眼球振顫測試線索，被告自己承認飲酒，或其他的證據證明被告在駕車時或者駕車前飲酒。在法律上通常有三種標準方法來確定現場是否清醒的測試，以確定犯罪嫌疑人人是否在駕駛時受到酒精的影響，這些測試包括水準凝視眼球振顫測試、步行轉來轉去的測試和單腿站立測試。

拒絕提交血液或者呼吸的酒精測試

如果一個人在因為酒後駕車被逮捕後，而拒絕提交血液或者呼吸的酒精測試，這個人就會在審訊中根據交通法被拒絕審理，根據交通法的27-101(x)的規定，可以尋求加強刑罰，即被告明知故犯，不提供酒精測試.，如果給與適當通知他的意圖是增強懲罰，即在區域法院審訊前五天，在巡迴法院十五天前有足夠的證據，證明被告拒絕提供呼吸或血液的測試，這個人會執行額外的兩個月監禁或$500美金的罰款。

另外在交通法16-205下，被告的駕駛執照會在第一次犯罪後吊銷120天，在第二次犯罪後駕駛執照會被吊銷一年，被告者將沒有資格修改、暫停或發行一個局限性的駕車執照，除非被告參與一個在交通法16-404.1的專案活動。

DUI可能造成的後果包括：1.駕駛執照吊銷或暫停 2.罰款 3.監獄 4.保釋 5.在家拘留 6.社區服務 7.強制性毒品和酒精類 8.點火聯鎖裝置 9.法庭費用 10.民事起訴財產損失 11.保險費增加 12.無法獲得汽車保險。

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