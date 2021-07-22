華府撥款近4億 補助住房、紓困企業

華府市議會20日在首輪投票中決定斥8000萬元給餐館、酒吧、零售商、旅館提供疫情紓困金。（記者張筠 / 攝影）

華府 市府近日推出一項三億元的住房補貼項目「STAY DC」，為有需要的租戶和房東 提供經濟支援；此外，市議會20日通過8000萬元的商家疫情 紓困金的首輪投票，該方案將向餐館、酒吧、零售商、旅館等商家和業主提供第二輪疫情金援，小商家也可申請此津貼，避免遭房東驅趕，且仍能維持基本生意，緩解運營壓力。

華府市議會20日針對2022財年預算進行首輪表決，議員們同意斥資8000萬元支持餐飲和旅遊行業的穩定發展，該項預算原先只有3000萬元，經費提高了5000萬對小商家們意義重大；華府夜生活委員會(D.C. nightlife council)主任李馬克(Mark Lee)稱，這是華府的「重大勝利」，新的補助可推動華府各項經濟機能的正常運行，同時避免失業問題加劇。

該資助也將幫助小商家們應對即將恢復執行的驅逐令，由於華府緊急狀態(state of emergency)將於25日結束，疫情期間保護租客的驅逐禁令(eviction moratorium)將在緊急狀態結束後的60天終止，不少商家目前仍面臨人手短缺的窘境，生意難以恢復到疫前狀態。

一些業主因此擔心無法按時繳納租金而遭驅逐，若市議會最終通過這項8000萬元的補助，可望減輕多數商家的經濟壓力，補貼營運成本；華府市議會計畫在8月3日對此紓困計畫進行第二輪表決。

至於市府撥款3億元推出的「STAY DC」項目，主要提供因疫情無法支付房租、水電費的華府居民和房東金錢援助，確保民眾的基本生活穩定；有需要的租戶和房東都可申請，提交申請後45天內會收到市府回覆，詳情可查詢：stay.dc.gov，或致電(833)478-2932。