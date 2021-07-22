華府6歲女童遭射殺 警方懸賞6萬元緝兇

科提尼今年秋天即將進入Ingenuity Prep小學讀一年級。（Ingenuity Prep小學提供）

華府 近日接連發生兩起槍擊 案，造成六歲女童科提尼(Nyiah Courtney)死亡，另有五人受傷，市長包瑟(Muriel Bowser)指示華府都會警察 局，如有必要可讓辦案人員加班，警長康提(Robert Contee)稱，目前工作重點在「科提尼」案，警方已經提出6萬獎金，希望民眾提供任何線索，他也表示，要提高辦案效率、加強社區安全，需先解決警局人手和資金不足問題。

華府都會警察局(Metropolitan Police Department)表示，16日晚11時六歲女童科提尼和母親在Congress Heights過馬路時遭到槍擊，科提尼送醫不治身亡；17日晚9時30分左右，華盛頓國民隊球場(Nationals Park)外發生另一起槍擊案，導致兩男兩女受傷，眾多球迷恐慌，康提稱，四名傷者中有兩人是兇手的槍擊目標(targeted)。

警方目前尚不明確兩起槍擊案的動機，但據現有線索，射殺科提尼的兇嫌是從車中開槍，隨後警方也發現了涉案的銀/灰色轎車，該車被燒毀遺棄在市區東北部的Eastern大道，康提表示，該作案團伙至少有兩人；警方20日也在喬治城(Georgetown)發現17日槍擊案的灰色Toyota Corolla。

17日國民隊球場附近的槍擊案嫌疑車輛為一輛灰色Toyota Corolla。（華府警方提供）

科提尼是今年華府凶殺案中年齡最小的受害者，她今年秋天即將進入Ingenuity Prep小學讀一年級；康提表示，目前警察將偵辦重點放在「科提尼」案，除了懸賞6萬元給提供破案線索民眾外，華府警局也增派警力加強華盛頓國民隊球場及社區的安全。

為加速調查，安撫社區恐慌，包瑟19日致信華府市議會，希望允許華府都會警察局「使用一切必要的加班時間」，加強社區安全；對此康提感謝市府的支持和幫助，但由於目前華府警察局人手仍處於歷史最低水平，因此還是需要更多訓練有素的警員加入。

康提表示，過度加班容易導致警員身心疲憊，判斷力下降，不利改善辦案效率，他希望市議會重視警察人手不足的問題，提高華府警局的經費與補助。

如有上述槍擊案線索的民眾可致電華府警局(202)727-9099或短信至50411。