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華府911接線員不足 強制加班

記者張筠／華盛頓報導

華府911系統近日強制員工加班，確保在人手不足的情況下，仍有足夠的接線員處理緊急電話，以保證社區安全；市府計畫8月增聘應急接線員，調整員工休假管理，提升工作效率。

華府統一通信辦公室(Office of Unified Communications)代理主任蘇比歐(Cleo Subido)表示，目前華府911系統有許多員工請病假、家事假、年假，因此僅有一半的員工在正常工作，「為了避免犧牲公眾安全，確保每一通緊急電話都能得到妥善處理及回應，強制員工加班是目前唯一的解決辦法。」蘇比歐說，目前已與人事部門和法律部門合作解決人手不足的問題，管理員工休假方式。

蘇比歐一直以「辦事高效、做事果斷、要求明確」而獲得市府官員和民眾的好評，雖然強制加班的決定引發部門員工的不滿，但多數接線員理解現實，也希望社區安全不會因此出現漏洞。

負責公共安全的華府副市長葛來德(Chris Geldart)表示，8月開始華府統一通信辦公室將招聘十名接線員；此外華府911系統也將調整加班規定、基本工作要求、加強員工培訓，提高工作效率。

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