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維州研究 提醒安全駕駛 分心與酒駕標示最有效

記者張筠／維州報導
道路指示牌主要提醒民眾安全駕駛、減速慢行、勿用手機等，提高道路安全並保持交通順暢。（VDOT提供）
道路指示牌主要提醒民眾安全駕駛、減速慢行、勿用手機等，提高道路安全並保持交通順暢。（VDOT提供）

維州交通廳(VDOT)近日公布一項有關道路安全的研究，結果發現分心駕駛、酒後駕車以及與特別節日、流行文化相關的道路提示牌，最能引起民眾注意，傳播效率最佳，且能有效強化安全並保持交通順暢，維州官員還提到，透過社交平台倡導安全駕駛，可改善違規、減少傷亡。

維州交通廳副廳長卡理(Rob Cary)20日在州府交通委員會的一場座談，說明近期研究成果，該報告主要調查不同類型的道路提示牌傳播效果，評估其中押韻、用詞、幽默感、流行文化、與特殊節日結合的效力，例如在超級碗(Super Bowl)賽季，維州交通廳就會圍繞球賽來提醒駕駛安全，因此推出了「很多人會在看球賽時喝酒享受，但我們不希望有人一邊開車一邊喝酒享受」的標語來引起民眾注意安全。

卡理表示，道路提示牌旨在提醒民眾安全駕駛、減速慢行、避免分心等，提高道路安全，減少意外，另一方面也會提示道路施工等交通狀況，分散車流以保持交通順暢。

在該研究中，維州交通廳與維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)認知研究小組合作，草擬1200種交通安全信息，研究大腦對這些信息的不同反應，讓300名參與者戴上可反映大腦活動的頭盔，從而研究駕駛員的接收程度、注意力情況、信息傳播效果。

「流向大腦前額葉皮質的血流增加，說明注意力集中，駕駛員接收該信息的效果更好」，卡理表示，研究發現，最能引起駕駛留意的是關於分心駕駛和酒後駕車的提醒與警示，而最不會受到注意的是與體育相關的主題。

研究也發現，維州交通廳在社交平台上分享的安全駕駛提醒，觸及到的受眾比道路上的指示牌更多，很多人會轉發、按讚、留言，傳播和倡導效果明顯，「但目前仍需研究的是，究竟多少人能在接收信息後改變駕駛行為。」

維州交通廳數據顯示，超速是最致命的駕駛行為，2020年有406人因超速駕駛死亡，比前年增長近17%，其他造成嚴重傷亡的行為包括疲勞駕駛、分心駕駛、未繫安全帶等。

維州交通廳研究發現，關於分心駕駛、酒後駕車以及與特別節日或流行文化相關的提醒駕道...
維州交通廳研究發現，關於分心駕駛、酒後駕車以及與特別節日或流行文化相關的提醒駕道路指示牌，最能引起駕駛注意。（VDOT提供）

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