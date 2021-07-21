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華府國際鋼琴音樂賽慶典 線上圓滿落幕

華盛頓訊
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)

第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技，獲滿堂彩。

第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)

今年有88名選手報名參賽，其中50人進入決賽，分別來自華府、維州馬州、賓州、北卡州、麻州、紐約州、新澤西州、康州、德州。參賽者按年齡分五組比賽，每人必須彈奏一首中文指定曲和一到三首自選西洋曲；九歲以下組的第一名是來自維州的Karissa Lin，九、十歲組第一名是來自馬州的Hanchi Yao，11、12歲組第一名是來自馬州的Eileen Zhuge，13、14歲組冠軍是馬州的Sophia Lin，15至18歲組則由維州的Azalea Kelley奪冠。

第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，密西根大學音樂學院教授格林(Ar...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，密西根大學音樂學院教授格林(Arthur Greene)也線上出席。(主辦方提供)

比賽榮譽理事會長、南加大音樂學院教授戈登(Stewart Gordon)，以及密西根大學音樂學院教授格林(Arthur Greene)也出席了這場網路盛會，他們表示樂見該賽事30年來辛勤耕耘、不斷成長，程度一年比一年高，希望大家繼續努力，共創美好音樂世界。

第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，南加大音樂學院教授戈登(Stew...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，南加大音樂學院教授戈登(Stewart Gordon)出席。(主辦方提供)

該比賽宗旨在推廣東西文化，促進音樂、音樂家、作曲家交流；明年比賽定在6月23日至26日，可聯繫[email protected]，詳情：www.musicalartsinternational.org/IYAPC。

第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中...
第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
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第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
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第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)
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第36屆華府國際鋼琴音樂比賽慶典日前在線上舉行，各年齡段鋼琴好手齊聚，演出精采中外古今名曲，展現各自的才華與琴技。(主辦方提供)

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