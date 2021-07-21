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房市活絡買賣頻繁 電匯詐騙遽增

記者張筠／華盛頓報導

隨著經濟轉好，房地產市場也逐漸復甦，在此同時，與房產交易相關的電匯詐騙也明顯增加，美國土地產權協會(American Land Title Association)專家分析，疫情爆發後眾多交易轉移到線上，因房產交易被騙取大量資金的受害者增長迅速，犯罪分子竊取信息的手段也更複雜，資安分析師提醒，坊間房產公司絕不會向客戶催促匯款，更不會以任何緊迫情況來要求雙方匯款，消費者平時應培養網路安全常識。

資安專家表示，電匯詐騙是指詐騙者冒充供應商、公司或家庭成員等可信來源，要求受害人立即電匯資金，一般會誇大對資金的迫切需要或稱有緊急情況，以此操縱受害者並騙取錢財；在房產相關的詐騙案中，犯罪分子會偽裝成房地產經紀人或產權公司，稱要儘快完成房產交易而要求受害者立刻匯款。

馬州居民奧斯伯恩(Lucille Osborne)近日就在出售房屋時被騙走40萬元，幾分鐘內就損失了她所有積蓄；美國土地產權協會的數據顯示，2019年全美有逾1萬1600人在房地產交易中因電匯詐騙損失資金，該數字在疫情期間增長迅速，該協會專家表示，數據只代表有記錄的案件，但還有大量受害者沒有報案。

房產公司Weichert McKenna & Vane聯合創始人兼總裁麥肯納(Michael McKenna)表示，現在房地產信息都可在網路上獲取，在消費者方便搜索的同時也讓詐騙者有機可乘，他們通過釣魚郵件或短信來發現潛在購房者並騙取信息，而後追蹤整個房產交易。

麥肯納與資安分析師建議民眾在房產交易中，要仔細閱讀並確認各項文件的信息無誤，收到任何匯款要求和相關信息都要致電確認，將與房產交易相關的郵件轉發給房產經紀人、產權公司、律師等，有利多方查證，也能避免單向回覆遭騙取信息；此外麥肯納表示，房產公司絕不會在交易過程中催促民眾匯款，更不會聲稱交易緊迫須立即匯款。

其他保護房產交易安全的方式還有定期更新帳戶密碼，切勿以郵件來交換與銀行相關的信息，在交易過程中若發現任何可疑情況，都應立即向執法部門上報，若受害時，不論金額多寡都應儘快報案。

詐騙 房地產 資安

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