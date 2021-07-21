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租金低需求增 大華府高檔公寓市場復甦

記者張筠／華盛頓報導
大華府高檔公寓市場復甦，維州Rosslyn和Ballston等社區的高層公寓也非常搶手。（記者張筠／攝影）
大華府高檔公寓市場復甦，維州Rosslyn和Ballston等社區的高層公寓也非常搶手。（記者張筠／攝影）

新冠疫情衝擊全美多數大城市的房地產行業，不過房地產諮詢公司Delta Associates最新數據顯示，大華府高檔公寓(luxury apartment)市場因租金較低、需求增長而迅速回溫，具體表現包括華府今年高檔公寓的出租情況比往年更活絡，此外，新興公寓的工程陸續恢復，高檔公寓的空房率下降快，地方政府也出台新規避免租金增長。

數據顯示，華府全新高檔公寓(A級公寓)需求在過去幾個月攀升迅速，雖然2020年受疫情影響租房活動大幅下降，今年華府高檔公寓的出租數量仍創歷史新高，非全新的高檔公寓(B級公寓)空房率也顯著下降。

Delta Associates的報告稱，高檔公寓的需求近幾個月持續增長，說明疫情後租房市場已在復甦；租房活動最熱絡的包括國會山莊(Capitol Hill)、市中心西南部、河濱地區(Riverfront)等社區，近幾年這些社區出現眾多新興高檔樓房，吸引住戶遷入；馬州德國鎮(Germantown)的低層公寓，以及維州Rosslyn和Ballston的高層公寓市場也非常受到市場歡迎。

需求增長意味著租金降低機率不高，疫情期間公寓業主和房東為了吸引或保留租戶，紛紛降低租金或提供優惠來刺激租房，但近日因民眾租房活躍，這些降價、優惠和促銷活動也逐漸減少。

不過民眾也無需擔憂未來幾個月房價會失控，華府市議會近日通過一項新規，禁止房東和業主在2021年底前提高租金，馬州蒙郡(Montgomery)官員也在考慮延長一項控制租金變化的法令。

數據顯示，最近一季度華府全新高檔公寓的平均單月「淨租金(effective rent)」(即實際租金扣除各種優惠項目)為2375元，2016年為2604元；大華府都會區(DC Metro)最近一季全新高檔公寓的平均單月淨租金為2076元，比去年同期略有下降。

該報告指，近日許多因疫情耽擱的工程逐漸重啟，預計到2022年6月，大華府會新增1萬5000套新公寓，相當於一年的公寓供應數量增加27%；不過北維州郊區、馬州城郊部分社區的新公寓增長仍會較慢，供需相對緊張。

租金 華府 疫情

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