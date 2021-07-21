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大華府房產交易快 中數57萬 房源增7％

記者張筠／華盛頓報導

售房服務商Bright MLS最新報告顯示，大華府都會區(DC Metro)6月房屋成交價格中位數達57萬元，與5月的歷史新高齊平，房屋銷售速度雖然比上月略微放緩，但平均仍僅需七天就完售；此外，該區6月新房源比上月增加近7%，比去年同期增長逾33%。

該報告顯示，6月大華府都會區未完成的房產交易、或已在推進但尚未簽合同的房產數量比5月下降了6.5%，已完成的交易比5月上升了13.2%；Bright MLS表示，與已完成的房屋交易(closed sales)相比，仍在推進的房產交易(pending sales)反應了最近一、兩個月的房產銷售狀況，因此更能作為評估當前市場是否活絡的指標。

數據顯示，6月進入市場的房產平均在七天內售出，速度很快，但比5月多了一天，Bright MLS房屋需求數據顯示，大華府房產搜索量、房屋網站瀏覽次數、看房要求等已連續30天下降，而買家可選擇的房屋更多，6月大華府新房源比上月增加了6.9%，也比去年同期增長33.2%，整體的買房需求仍接近最高值，只是由於價格上漲，需求增長相對減緩。

6月大華府售出房產的價格中位數為57萬元，比去年同期升高12.9%；大華府地區房價最高的是維州福斯教堂市(Falls Church City)，6月售出房價中位數達98萬元，房價最低的為馬州喬治王子郡(Prince George County)，房價中位數38萬6000元。

今年前六個月，大華府都會區房產交易量比2020年同期高35%，比2019年同期高27%，6月房產銷量也創十年來的新高，比5月增加13.2%，也比五年內的同期平均增長了23%。

根據房地產網站Redfin.com數據，今年截至目前，華府售出房屋約有25%為全款交易(all cash deals)，華府房產網站Urban Turf顯示，部分社區該比率更高，喬治城(Georgetown)有三分之一為全款交易，Spring Valley則有40%。

華府 房價 馬州

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