桌球小將前線拚佳績 家長後勤不缺席

杜平等家長多年來一直承擔青少年桌球隊的後勤工作，也藉此把握與孩子相處的時光（記者張筠／攝影）

馬州 青少年在桌球場上取得過人成績，過程中除了有教練辛苦付出，還有一群默默支持的家長，「孩子們的堅持和成長我們都看在眼裡」，杜牧的父親杜平說，有時候會心疼兒子沒時間放鬆，「出門雖說像旅遊，但卻肩負比賽任務」，杜平和其他家長多年來一直承擔青少年桌球隊的各種後勤工作，一邊分擔球員們的壓力，一邊把握親子 時光。

喜愛桌球的杜平以前會陪兒子打球，「現在兒子已在備戰國家隊比賽，水平超過我太多，我只能和其他家長打球」，他很欣喜看見杜牧取得好成績，「不過他還有成長空間」，杜平的這份謙虛也影響了杜牧，教練們都誇讚杜牧打球的心態和思想很成熟，是一名會「動腦子的球員」。

馬州桌球俱樂部的家長代表凱玲格(Carolyn Klinger)也經常到球場觀摩球員們的訓練，「有些人擅長速度，有些擅長進攻」，不僅了解這項運動，更能理解青少年們的成長與想法；她看到兒子在六年桌球訓練中獲益良多，於是也投身桌球事業，參與非營利青少年運動教育 組織HW Global Foundation的各類活動，陪伴球員到各地參賽，「見證孩子成長，並有更多時間與他們相處，非常幸福。」