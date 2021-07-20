馬州4華裔桌球小將脫穎而出 入選國家隊

徐萬翔(右二)、杜牧(右四)和林與澈(右三)近日在美國乒乓球選拔賽中脫穎而出。右一王晴亮，左一霍吉斯，左二黃統生。（馬州乒乓球俱樂部提供）

馬州 四名華裔 桌球小將近日在美國 桌球選拔賽中脫穎而出，徐萬翔在13歲以下男子組(US Under 13 Boys’ Team)奪冠，杜牧衝進半決賽，林與澈和吳Winston進入四分之一決賽，四人成績斐然，或將於10月赴厄瓜多爾代表美國參加錦標賽。

四位小球員表示，練球最關鍵的是穩定心態，在提升球技、實現目標的同時保持對桌球的熱愛與新鮮感。

四位青少年是馬州桌球俱樂部(Maryland Table Tennis Center)成員，美國13歲以下男子組排名第一的種子選手徐萬翔稱自己「非常有競爭意識的球員」，「近期目標是進入國家隊，最高目標是奧運會」，今年12歲的徐萬翔從小接觸桌球後愛上這項運動，他今年還進入美國桌球15歲以下男子組四分之一決賽，在17歲以下組排名第七，是這兩組前八強中最年輕的選手。

12歲的徐萬翔。（記者張筠 / 攝影） 徐萬翔近日在美國13歲以下男子組奪冠，也是15歲以下和17歲以下兩組前八強中最年輕的選手。（記者張筠 / 攝影） 教練們稱徐萬翔是身心成熟的球員，不僅身體素質佳，對乒乓球也有很多思考。（記者張筠 / 攝影）

「取得好成績我也很驚喜，很榮幸能和不同年齡的選手交流」，他表示，目前最重要的是維持健康，避免受傷，全力備戰國家隊比賽，「提高競爭力的關鍵之一是保持心態平穩，壓力大的時候就提醒自己不要想太多。」

13歲的杜牧已打六年桌球，「小時候父母帶我嘗試，後來教練發現我的潛力，我一直堅持打球至今。」杜牧的父親杜平表示，兒子平時上學一天訓練兩小時，一周六天，白天上課，下午打球，晚上唸書，「在美生活的孩子一般都會參加體育或音樂活動，平衡學習和訓練沒有太多困難」，但他從未想到兒子能在桌球上取得佳績。

13歲的杜牧已打六年乒乓球，不僅在運動中取得好成績，也能平衡學業。（記者張筠 / 攝影） 教練稱杜牧是「會動腦的運動員」，在球場上沉著冷靜，近日衝進美國13歲以下男子組半決賽。（記者張筠 / 攝影）

在教練眼中，徐萬翔和杜牧都是身心成熟的球員，除了每天刻苦訓練，他們對桌球也有獨到見解，徐萬翔稱維持新鮮感對精進球技很重要，「就算是備賽，也盡量不把桌球看得太嚴肅，不斷發現樂趣才會進步更快」，杜牧也說，只要認真打球，一定會有收穫，「狀態不好就盡量放慢速度，專心和耐心很重要。」

11歲的林與澈在七歲時的一場朋友慶生會上接觸到桌球，四年多來堅持接受訓練，雖然充滿挑戰，但他對桌球的熱愛不斷增加，「(比賽中)關鍵不是如何進攻、用什麼技術擊敗對手，而是如何在不同情況下平靜心態，不被緊張、憤怒等情緒左右」，在瓶頸時也要保持耐心，集中注意力，這些都是一生要學習的功課，「桌球教會我很多人生道理。」

11歲的林與澈。（記者張筠 / 攝影） 林與澈從乒乓球學到人生功課，不被緊張等情緒左右，瓶頸時也要保持耐心。（記者張筠 / 攝影）

對這些少年健將來說，桌球不僅帶來挑戰、成就，同時也讓他們收穫友誼，11歲的吳Winston說，他能從不同隊員身上學到功課，切磋球技，出遊比賽的旅途中也互相陪伴，「訓練雖然會疲憊，但也充滿樂趣」，每天放學都很期待與同伴、教練一起打球的時光。