施工公寓暴雨坍塌 華府加強安全審查

32--華府市中心Kennedy街916號一棟正在施工的大樓7月初在暴風雨中突然坍塌。（取自推特）

華府 市中心一棟正在興建的公寓大樓，7月初在暴風雨中坍塌，造成一名施工人員重傷，由於之前佛羅里達住宅大樓才傳出重大死傷的坍塌事故，促使該市府近日出台新規，加強對房屋興建的安全審查，要求所有多戶型(multifamily)和商用大樓的業主，需及時將樓房安全狀況匯報給市府，如有任何修建計畫和方案也要提交相關部門。

華府市中心Kennedy街916號一棟正在施工的大樓本月初在暴風雨中突然坍塌，造成至少六人受傷，其中一名受困工人傷勢嚴重，幸無生命危險，市長包瑟(Muriel Bowser)視察事故地點後要求相關部門啟動調查。

華府這件事故正值佛州 公寓大廈坍塌案風波未平之際，因此格外引發關注，為規範公寓施工並加強安全審查，華府消費者和監管事務局(Department of Consumer and Regulatory Affairs，DCRA)近日增加條例，要求坍塌大樓的開發商10Square Development未來所有工程都要接受DCRA的審核，大樓業主若發現任何不安全的現象，須及時通知DCRA，並要向市府匯報修建、翻新計畫和進展；新規適用於所有多戶型房(multifamily)和商用建築。

包瑟表示，「Kennedy街附近居民曾多次投訴坍塌大樓有問題，但每次市府消費者和監管事務局都未發現違規情況」，DCRA主任卡里帕(Ernest Chrappah)也表示，坍塌大樓的開發商10Square Development持有施工許可，該大樓也有市府發放的有效證照。

該大樓的坍塌原因仍在調查中，10Square Development也表示會繼續配合市府調查，了解事故來龍去脈，評估大樓狀況以及承受暴風雨等極端天氣的能力。

市府表示，民眾可電郵[email protected]或致電(202)442-4400向市府舉報非法工程或不安全的住房狀況，DCRA會在三個工作日內回覆，若有緊急情況可撥打911。