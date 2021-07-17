馬州新教育總監 力推教育改革

喬杜里稱疫情給教育帶來希望和轉機，他計畫推陳出新，領導教育改革。（州府提供）

受新冠疫情 影響，推動教育回歸正軌難度不小，馬州 教育官員也因此面臨諸多挑戰，不過剛上任的馬州新教育總監 喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，疫情給教育帶來希望和轉機，而僅僅「恢復正常遠遠不夠」，他計畫進一步推陳出新，領導教育改革。

喬杜里接棒正逢州府推出「馬州未來藍圖」(Blueprint for Maryland's Future)的教育改革計畫，州府將在未來十年將斥資數十億元擴大學前班(pre-k)項目、提高教師薪資、加強貧困社區的教育資源、創立改革監督委員會等。

喬杜里表示，疫情雖然震盪教育，但也帶來希望和機會，「馬州24個公校系統要從失敗中汲取經驗，不僅要從過去一年的遠程學習中檢討教學方式，幫助學生彌補這段期間的課業成績落差，也要專注於新知和創新，讓教學更進步。」

對於歷史、族裔等課程設計以及教學資源平等，喬杜里表示「目前馬州的課程設計已獲全國認可，為學生的學習設定了很高標準」，因此就算會面對一些挑戰，當前課程方案不會遭廣泛反對，因此無需大改動。

「很多人期待回歸正常(back to normal)」，但喬杜里說，「恢復正常遠遠不夠」，當前要考慮的是如何更好提高遠程教學及混合教學的效率，他表示，疫情前就存在教育資源不均的問題，部分地區學生水平兩極化明顯，「後疫情時代我們要思考如何重建、修改公校系統，善用教育資源，讓教學效果最大化。」

喬杜里今年接下卡倫·沙門(Karen Salmon)馬州教育總監的職務，去年沙門任期屆滿四年期限，但受疫情影響，為帶領馬州88萬2000多名學生度過艱難時刻，因此延後一年交棒。

喬杜里此前在德州聖安東尼奧獨立學區(San Antonio Independent School District)擔任教育副總監，馬州州長霍根(Larry Hogan)稱他「在教育改革方面獨具開創性，且領導能力獲得全國認可」。