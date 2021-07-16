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華府佛光會 重啟對外活動 素食烹飪班開課

【馬州訊】

國際佛光會華府協會的禮佛場地因疫情關閉一年多，近日依照地方政府最新防疫政策，重啟對外活動，訪客及義工進出仍需戴口罩、測體溫並用乾洗液淨手。

每周禮佛、閱讀時間從周二至周日上午10時至下午5時，禮佛免預約，同時段室內超過十人，後至者需在室外稍候；華府佛光緣自7月24日起至10月2日隔周的周六上午11時開辦素食烹飪班，費用每人60元，含學費、材料費、午餐；報名聯繫[email protected]或佛光會秘書處：240-243-6955，上課地點：328 Main Street Fl 2 Gaithersburg, MD 20878。

佛光緣現場共修法會將於7月25日(周日)上午10時30分至12時舉行，當天有北卡佛光山法師親臨主持，場地有人數限制，需上網登記或與秘書處聯絡；第三期國畫班、書法班將於8月10日起開課，詳情洽秘書處；7月17日居家一日精進行修道會也開放報名：rebrand.ly/pw0cfjw，報名時道場需填「北卡佛光山」。

線上活動包括每周日上午10時30分至中午12時，與北卡佛光山同步線上共修，Zoom ID：824 2179 9099，Password：2021 2564；周四晚7時30分至8時30分的佛法真義線上讀書會，Zoom ID：883 6730 1757，Password：433 611。

北卡 華府 疫情

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