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罰單逾期未繳 馬州蒙郡8月起追討

記者羅曉媛／馬州報導

馬州本月初已結束公共衛生緊急狀態，逾期未繳的罰單也將恢復執法；華人聚居的蒙郡政府本周再度提醒公眾，將從8月1日開始對逾期未繳的停車罰單收取逾期費(late fees)。

蒙郡交通局表示，在2020年1月1日至2012年6月30日期間被開的停車罰單，若在8月1日之前繳費，可免逾期費；若未在8月1日之前支付罰單，或未要求上庭(court request)，8月15日當天將收取25元逾期費，如果之後罰單仍未付，45天之後將再收逾期費。

由於過去一年疫情肆虐，蒙郡交通局自去年3月開始暫停收繳停車罰單的逾期費，以免在衛生危機期間給公眾造成更多財務負擔，但隨著緊急狀態結束，更多公司、商家恢復常態，蒙郡也將恢復執法和收費。

有罰單未繳的車主，本月應會收到交通局寄出的繳費通知，或到官網查詢並支付：bit.ly/2VHhveZ，繳費也可通過電話：240-453-0113，車主還可本人到貝賽斯達(Bethesda)的Cheltenham Garage或銀泉鎮(Silver Spring)的Town Square Garage繳費。

緊急狀態 疫情 馬州

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